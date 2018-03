Verbindung zur A23 : Neuer Anlauf für den Grenzweg

Der Kreis Steinburg will die Fördermöglichkeiten in Kiel ausloten. 2025 könnte Baubeginn für die Ortsumgehung Horst sein.

von Joachim Möller

25. März 2018, 17:00 Uhr

Horst/Elmshorn | Der Kreis Steinburg will in Kiel einen neuen Vorstoß für eine Ortsumgehung Horst unternehmen. Geklärt werden soll, welche Voraussetzung der Kreis erfüllen muss, um an Fördergelder zu kommen. Seit vielen Jahren wird über das Straßenprojekt diskutiert, zuletzt im Zuge einer möglichen A 23-Abfahrt in Bokholt-Hanredder (wir berichteten). Eine Zusammenarbeit mit Elmshorn, Horst, Klein-Offenseth Sparrieshoop und dem Kreis Pinneberg ist lange vereinbart. Doch das Land gab bisher keine Förderzusage. „Wir müssen prüfen, ob wir die Förderfähigkeit jetzt hinbekommen“, betonte Landrat Torsten Wendt im Bauausschuss.

Grundlage sei das Gemeindestraßenfinanzierungsgesetz. Doch hier müsse der Kreis abwarten, bis der Landtag die Neufassung beschließe. Durch den Ausbau des Grenzweges sollen die Ortsdurchfahrt Horst sowie die angrenzende Region entlastet werden. „Spätestens nach dem Bau der A 20 ist die Umfahrung unbedingt erforderlich“, betonte der Landrat. Ein erstes Gutachten zur Entlastungsstraße gab es bereits 1999. Im Rahmen der Stadt-Umland-Kooperation Elmshorn wurde festgestellt, dass eine „verkehrstechnische Notwendigkeit“ für den Grenzweg (von der Landesstraße 288 zur Kreisstraße 34) besteht. Ein erster Vorstoß Richtung Land wurde 2004 unternommen, doch Kiel lehnte ab, eine weitere Landesstraße zu bauen. Daraufhin fasste der Steinburger Kreistag bereits 2006 den Beschluss, das Projekt unter Kostenbeteiligung des Kreises Pinneberg sowie der Kommunen Elmshorn, Horst und Sparrieshoop als Kreisstraßenmaßnahme weiterzuverfolgen. Doch auch dafür gab es kein Geld vom Land. Auch spätere Anläufe scheiterten.

Während die Landesregierung bisher keine positiven Auswirkungen der geplanten Trasse auf das Kreisstraßennetz erkennt, würde ein Ausbau des Grenzweges nach Ansicht der Steinburger einen wichtigen Lückenschluss zwischen dem Kreisstraßennetz der Kreise Steinburg und Pinneberg und dem übergeordneten Fernstraßennetz herstellen. Der Kreis verspricht sich durch die Straße auch eine schnellere und bessere Erreichbarkeit der umliegenden Orte, so dass diese durch Wohn- und Gewerbestandorte profitieren könnten.

Eine erste Vorplanung für den Grenzweg wurde 2012 erstellt. Sie beinhaltet neben dem Straßenbau auch eine Brücke über die Strecke der Deutschen Bahn. 5,64 Millionen Euro sind damals veranschlagt worden, mittlerweile geht die Kreisverwaltung von 8,5 Millionen Euro aus. Einen Zeitplan gibt es auch. Gibt es eine Förderung, läuft alles rund ab, könnte Baubeginn 2025 sein. Allerdings heißt es auch: Die Wahrscheinlichkeit von Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss und gegen Enteignungen sind als hoch einzustufen. Dann sei mit einer Verzögerung von mindestens drei Jahren zu rechnen.