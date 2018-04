Neue Vorsitzende hat sich gut eingearbeitet

von shz.de

06. April 2018, 13:00 Uhr

Dem ersten Kaffeenachmittag für die Mitglieder des Sozialverbands Deutschland (SoVD), Ortsgruppe Barmstedt, folgte eine Vorstandsversammlung, an der alle Amtsinhaber teilnahmen (Foto). Wie berichtet hat der ehemalige Vorsitzende Hans-Werner Hahn sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Seine Nachfolgerin Angelika Hachmann berichtete nun kurz über den inzwischen abgelaufenen Zeitraum und erklärte, dass sie sich schon sehr gut einarbeiten konnte und bedankte sich für die Unterstützung. Am 21. April gibt es einen weiteren Kaffeenachmittag im „Webers“ und am 19. Mai folgt eine Nachmittags-Kaffeefahrt zur Rapsblüte.