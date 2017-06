Neue Technik für Ernstfall erprobt

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Kein übliches Szenario wie loderndes Feuer, verqualmte Schuppen oder im Fahrzeug eingeklemmte Personen: Die Übung der Bullenkuhlener und Beverner Feuerwehr auf dem Gelände des Betriebs von „Kerzen Ihde“ in Bullenkuhlen war auf die Atemschutzträger zugeschnitten und beinhaltete das Optimieren des Funkverkehrs unter Atemschutz.

Vor der Übung hatte Bullenkuhlens Wehrführer Ulf Glismann die Teilnehmer in die Feuerwache gebeten, wo ihnen Olaf Hahn, der Funkfachwart des Kreisverbands, technische Zusatzgeräte zur digitalen Funkausrüstung vorstellte. So zeigte er, wie ein Schädeldeckenmikrofon im Helm installiert wird. Das Mikrofon direkt auf der Schädeldecke leitet das Sprechen weiter. Diese Sondersprechgarnitur, erfuhren die Atemschutzträger, ist mit einem Knopfdruck auf die Fernbedienung gut zu handhaben, auch mit Handschuhen. Sie löst den Handfunk ab und ermöglicht dem Träger, sich besser auf seinen Einsatz zu konzentrieren. Weiter stellte Hahn das Schwanenhalsmikrofon vor, das als Halterung für ein Mikrofon biegsam vor dem Mund schwebt und für die Einsatzleitung bestimmt ist. Diese Zusatzgeräte für den Digitalfunk, der seit dem Sommer 2016 in den Freiwilligen Feuerwehren eingeführt wurde, sind keine Pflichtanschaffung, betonte Hahn.

Bei der praktischen Übung auf dem Ihde-Gelände erhielt jeder Atemschutztrupp von je zwei Leuten einen Schädeldeckenmikrofon, der dann getauscht wurde. Insgesamt hatte jede Wehr zwei Trupps eingesetzt. Schon das Einsetzen des technischen Geräts sollte individuell gehandhabt werden. Hahn leistete Hilfe und gab Tipps. Die Beteiligten schwärmten in verschiedene Hallen aus, übten den neuen Sprechfunk miteinander und hielten Funkverbindung. Dabei tauchten viele Fragen auf wie etwa nach der Regulierung der Lautstärke.

„Das kommt auch auf die eigene Stimme an“, so Hahn und weiter: „Die optimale Handhabung dieser Technik muss jeder selbst durch üben herausfinden“, sagte Hahn.

„Das Schwanenhalsmikrofon ist super, an das Schädeldeckenmikrofon muss man sich gewöhnen“, so Uwe Matthiesen von der Beverner Wehr. Nach der Übung zeigten sich die Beteiligten sehr zufrieden bis begeistert über die neue Technik. Die Verständigung war gut, zogen sie das Fazit.

Diese Übung, der noch mehr folgen sollen, erachteten Wehrführer Glismann und Stefan Timm als wichtig. Auslöser war ein realer Einsatz in Bevern Anfang 2017. Die Atemschutzträger, die mit digitalen Standardgeräten ausgestattet waren, bemängelten die nicht optimale Verständigung untereinander. In den beiden Wehren wird darüber diskutiert, ob diese Zusatzgerätschaft sinnvoll ist.

Die Kosten für die Zusatz-anschaffung sind abhängig von der Anzahl der gewünschten Ausrüstungsgegenstände. Die eventuelle Anschaffung erfolgt in Abstimmung zwischen Wehr und Gemeindevertretung.





von Ulf Marek

erstellt am 22.Jun.2017 | 12:46 Uhr