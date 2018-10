Nachwuchszüchter holen den Sieg

Premiere bei der Rassegeflügelschau: Luis und Paul Burchert sind die ersten jugendlichen Vereinsmeister

von shz.de

23. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Mit lautem Gackern, Gurren und Krähen sind am Wochenende die Besucher der 113. Rassegeflügel-Ausstellung des Geflügelzuchtvereins Barmstedt und Umgebung in der Sporthalle Heederbrook begrüßt worden. Mehr als 350 Zuchttiere zeigten sich in verschiedenen Größen und Farbschattierungen: Hühner und Hähne, Tauben und Laufenten. Die neue Vereinsvorsitzende Susanne Lienau hatte mehrere Zwerg-Australorps mitgebracht. „Ich organisiere diese Ausstellung zum ersten Mal, aber mein Vorgänger Willi Meinke und weitere Mitglieder stehen mir sehr hilfreich zur Seite“, sagte sie.

Große Freude herrschte bei den Jugendlichen Paul (15) und Luis (12) Burchert. Sie wurden gemeinsam Vereinsmeister. „Wir haben für unsere Deutschen Zwerghühner in isabell-perlgraucolumbia die höchste Punktzahl erhalten“, erzählte Paul strahlend. Seit vier Jahren züchten die Brüder, die das Barmstedter Gymnasium besuchen, Hühner. Ihr Vater Alois unterstützt sie. „Bei einem Spaziergang hatte Paul Zwerghühner gesehen und war begeistert“, berichtete er. Später habe er gesehen, wie sein Sohn einen Balken zersägte. Auf die Frage, was er damit wolle, habe Paul geantwortet, er baue einen Hühnerstall. Seitdem züchten sie auch Deutsche Zwerghühner in gelb-blaucolumbia. „Wir füttern sie jeden Tag im Auslauf, stellen sauberes Wasser hin und gucken, ob es ihnen gut geht“, erzählten die beiden. „Ich finde es super, dass zum ersten Mal der Nachwuchs den Preis erhalten hat“, freute sich Meinke.

Die neunjährige Emily kennt jedes Huhn ihres Großvaters Jürgen Höge. „Er hat holländische Zwerghühner und Zwerg-Italiener ausgestellt“, sagte sie. Und voller Freude verriet sie, dass der Opa ihr einen Hühnerauslauf in seinem Garten bauen werde. „Wir kaufen Bruteier. Ich möchte gern Bart-Zwerghühner haben, die sehen so gemütlich und zutraulich aus“, sagte Emily. „Ihre Schwester Emma und sie sind jeden Tag bei mir und kennen sich gut mit Hühnern aus“, berichtete Jürgen Höge.

Viele Besucher waren mit ihren Kindern gekommen, die die Tiere mit Interesse beobachteten. Zu sehen waren unter anderem Zwergenten neben großen Orpingtons und schwarzen Pommernenten. Auch ein Zwerg-Lachshuhn mit Federpuschel um den Schnabel fand Bewunderer. Integriert waren eine Sonderschau mit großen gelben und weißen Ramelsloher Hühnern sowie die Schau mit Deutschen Zwerghühnern Bezirk Nord. Bei der Eierschau stach der Unterschied zwischen dem großen Straußenei und dem kleinen der Miniwachtel heraus.

> www.gzv-barmstedt.de