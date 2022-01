Zwischen Elmshorn und Neumünster : Nach Verspätungen und Ausfällen bei der Bahn: Defekte Oberleitung repariert

Probleme bei der Deutschen Bahn und der Nordbahn: Wegen einer beschädigten Oberleitung ist auf der vielbefahrenen Strecke nur eingleisiger Verkehr möglich. Die Reparatur dauert an.

17. Januar 2022, 15:30 Uhr

Probleme bei der Deutschen Bahn und der Nordbahn: Wegen einer beschädigten Oberleitung ist auf der vielbefahrenen Strecke nur eingleisiger Verkehr möglich. Die Reparatur dauert an.

Ein technischer Schaden an einem Triebwagen der Nordbahn hat am am Montag (17. Januar) erhebliche Störungen auf der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Neumünster verursacht. In Höhe des Bahnhofs Dauenhof (Kreis Pinneberg) hatte ein Defekt an einem Stromabnehmer am Morgen offenbar an mehreren Stellen Teile der Oberleitung beschädigt. Der Zug konnte ab dem Bahnhof Horst nicht mehr weiterfahren.

Der Verkehr auf der vielbefahrenen Bahnstrecke in dem Abschnitt musste deshalb über das Gegengleis umgeleitet werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verspätungen und zu Zugausfällen.

Betroffen sind derzeit noch außer dem Fernverkehr nach Kiel und Dänemark vor allem die Regionalbahnlinie 71 von Hamburg nach Wrist sowie die Regionalexpress-Linien 7 und 70 von Hamburg nach Kiel und Flensburg. Mehrere Züge fallen aus, verkehren nur auf Teilstrecken oder verspäten sich stark.

Die Züge der Nordbahn verkehrten zunächst im Pendelverkehr zwischen Hamburg-Altona und Elmshorn. Fahrgäste über Elmshorn hinaus in und aus Richtung Norden mussten auf Regionalzüge der Deutschen Bahn ausweichen, die vorübergehend in Wrist, Horst und Dauenhof hielten.Schäden sollen am Nachmittag behoben sein

Am Vormittag waren Techniker der Deutschen Bahn damit beschäftigt, die Schäden zu begutachten. Die Störung war nach DB-Angaben gegen 14 Uhr behoben. Zusätzlich zu der Oberleitungsstörung gab es bei Dauenhof auch eine Weichenstörung, die zu Verzögerungen auch auf dem Umleitungsgleis führte. Diese Fehler war bereits gegen Mittag behoben. Eine weitere Störung an Signalanlagen gab es laut Bahn zwischen Tornesch und Elmshorn. Dieser Fehler sollte bis 16.30 Uhr behoben worden sein.

Wie eine Sprecherin der Nordbahn shz.de mitteilte, handelte es sich um einen „Schleifleistenbruch“ an einem der Stromabnehmer des Zuges. Der Schaden am Fahrzeug sei relativ gering und könne kurzfristig in der Werkstatt behoben werden. Dazu müsse die Bahn jedoch dorthin abgeschleppt werden. Die Fahrgäste des betroffenen Zuges mussten auf einen anderen Zug der Deutschen Bahn umsteigen.

Keine Auswirkungen auf Fahrzeugflotte

Auswirkungen auf die Verfügbarkeit der Nordbahn-Züge werde es in den kommenden Tagen nicht geben. Erst gegen Ende vergangenen Jahres war ein Nordbahn-Triebwagen bei einer Kollision mit einer Rinderherde stark beschädigt worden und muss aufwändig repariert werden.

Die Störungen bei der Bahn hatten auch Auswirkungen auf den Autoverkehr in Horst: Der Bahnübergang im Horstheider Weg war nach dem Defekt am Zug zunächst gesperrt worden, was einen langen Rückstau die gesamte Bahnhofstraße entlang in Richtung Dorfmitte zur Folge hatte. Inzwischen ist der Bahnübergang aber wieder passierbar.