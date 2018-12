Barmstedter Polizei sucht Zeugen : Nach Sturz im Koma: Radfahrerin lebensgefährlich verletzt

Eine ältere Radfahrerin stürzt an der Moltkestraße mit ihrem Fahrrad. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für den Unfall.

von Christian Uthoff

30. Dezember 2018, 16:09 Uhr

Barmstedt | Nach einem schweren Unfall auf der Barmstedter Moltkestraße sucht die Polizei nach Zeugen. Am frühen Samstagabend gegen 18.30 Uhr war eine Radfahrerin im Bereich des Seniorenheims Waldburg schwer gestürzt und liegt seitdem im Koma, wie Stationsleiter Sascha Schmidt am Sonntag berichtete. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.

Ihr Ehemann hatte der Polizei den Vorfall am Sonntag aus seiner Sicht geschildert. Demnach waren er und seine Frau aus Richtung Bokholt-Hanredder kommend auf dem rechten Radweg der Moltkestraße unterwegs, zwischen ihnen lag geschwindigkeitsbedingt ein größerer Abstand von etwa einhundert bis zweihundert Metern. Auf dem Weg seien ihm zwei Radfahrer entgegenkommen, deren Räder unbeleuchtet waren. Er habe ihnen ausweichen müssen, so der Mann.

Was dann geschah, ist laut Polizei und dem Barmstedter unklar: Am Ziel angekommen, wartete er auf seine Frau, die aber nicht beim ihm eintraf. Als er zurückfuhr, entdeckte er in Höhe der Waldburg den Rettungswagen und die Rettungssanitäter, die gerade seine Frau behandelten. Bislang gebe es für den Unfall keine Zeugen, teilte die Barmstedter Polizei mit.

Wer den Vorgang beobachtet hat oder Hinweise auf die beiden Radfahrer mit den unbeleuchteten Rädern geben kann, wird gebeten, sich auf der Wache unter der Rufnummer (04123) 68 40 80 zu melden. Ebenso werden die beiden Radfahrer, die dem Mann entgegenkamen, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

