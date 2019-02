Nach Feuer: Arztpraxen brauchen Räume

Barmstedt: Dachgeschoss am Küsterkamp brennt aus / 90 Kräfte kämpfen stundenlang gegen die Flammen

von Christian Uthoff

23. Februar 2019, 16:00 Uhr

Es war einer der größten Feuerwehr-Einsätze der vergangenen Jahre in Barmstedt: 90 Kräfte von fünf Wehren haben in der Nacht zu Freitag verhindert, dass ein viergeschossiger Wohn- und Gewerbekomplex am Küsterkamp niederbrennt. Mit vereinten Kräften sei es gelungen, das Feuer auf das Dach zu begrenzen, berichtete Feuerwehrsprecher Michael Bunk. Der Schaden ist trotzdem immens: Feuerwehr und Polizei gingen nach ersten Schätzungen von einer Summe im sechsstelligen Bereich aus.

Dazu kommt: Noch ist nicht sicher, wann das komplette Gebäude – der Eigentümer ist die Volksbank Pinneberg-Elmshorn – wieder genutzt werden kann. Zwölf Mieter gibt es laut Unternehmen im Objekt, darunter zehn gewerbliche. In dem Komplex sind unter anderem die Volksbank, die Rantzau-Apotheke, Arztpraxen, ein Zeitschriftenladen, ein Friseur sowie zwei Wohnungen untergebracht. Laut Einsatzleiter Arne Dencker von der Feuerwehr Barmstedt ist der Dachstuhl komplett ausgebrannt Die Geschosse darunter sind vom Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen worden, wie Stefan Witt vom Vorstand der Volksbank berichtete. Die Apotheke soll heute ab 8.30 Uhr wieder öffnen, die Bewohner der zwei Wohnungen im Dachgeschoss kamen laut Volksbank bei Verwandten unter. Für die Praxen und die weiteren Mieter suchen Stadt und Volksbank unter Hochdruck eine Zwischenlösung, wie Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) und Witt berichteten.

Die Barmstedter Feuerwehr war um 3.19 Uhr von einem der Bewohner wegen einer Rauchentwicklung gerufen worden, berichtete Dencker. „Als wir ankamen, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach.“ Drei Personen hätten sich bereits selbstständig in Sicherheit gebracht. Sie blieben laut Feuerwehr unverletzt. Schwierig waren laut Dencker die Höhe des Gebäudes und die Zugänge ins Gebäude. Zusätzlich zur Drehleiter aus Barmstedt wurden daher auch die Drehleitern aus Elmshorn und Quickborn zu Hilfe gerufen, um das Feuer von außen von drei Seiten zu bekämpfen. Außerdem rückten zwei Trupps über das Treppenhaus mit zwei Rohren im Innenangriff vor. Das Löschwasser kam unter anderem aus dem nahegelegenen Rückhaltebecken. Die Wehren versuchten zudem, mit Saugern den Wasserschaden zu minimieren.

Das Feuer war laut Bunk nach etwa 90 Minuten unter Kontrolle. Die zunächst befürchtete „schlagartige Durchzündung“ der Rauchgase habe ebenso verhindert werden können wie das Ausdehnen des Feuers auf Nachbargebäude. Auch die Wehren aus Heede und Bokholt-Hanredder waren dazu im Einsatz.

Der Brandort ist laut Barmstedts Polizeichef Sascha Schmidt beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen zur Brandursache hat die Kripo übernommen.

Gegen 19 Uhr musste die Barmstedter Wehr erneut an den Küsterkamp ausrücken: Ein Passant hatte Rauch gemeldet. Wie sich herausstellte, kam er jedoch nicht aus dem Volksbank-Gebäude, sondern aus einem nahe gelegenen Schornstein.