Nach dem Brand: Sporthallen- Fußboden muss saniert werden

von Elisabeth Meyer

29. April 2020, 17:52 Uhr

Barmstedt | Nach dem Brand auf dem Dach der Heederbrookhalle muss nicht nur der beschädigte Dachbereich, sondern eventuell der komplette Hallenboden saniert werden: Das hat Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) am Dienstagabend im Hauptausschuss mitgeteilt. Grund: Durch das Feuer seien Kunststoffteile der Rauchklappe vom Dach in die Halle gestürzt und hätten sich in den Boden eingebrannt, wie Verwaltungsmitarbeiter Helmut Schäfer erklärte. Dadurch sei eine Fläche von etwa sechs Quadratmetern beschädigt worden.

„Das Problem ist, dass wir den gleichen Boden nicht mehr bekommen, weil er schon so alt ist“, sagte Schäfer. Es gebe zwar noch das Material, „aber farblich würde es nicht mehr passen“. Jetzt müsse geklärt werden, in welchem Umfang die Reparatur erfolgen soll. Zurzeit wäre eine Sanierung indes sowieso nicht möglich, weil die Abiturprüfungen in der Sporthalle stattfinden. Sollte der Unterricht wieder starten, könnte das vom Schaden betroffene Spielfeld abgesperrt werden, sagte Schäfer.

Wie berichtet, war das Feuer auf dem Dach der Heederbrookhalle am 8. April gegen 18.30 Uhr ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte größere Schäden. Die Polizei vermutet, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Es gebe aber noch keinen Ermittlungserfolg, wie Pressesprecher Steffen Büntjen auf Anfrage unserer Zeitung sagte. Ein Zeuge hatte zwei Jugendliche gesehen, die sich kurz nach dem Ausbruch des Feuers von der Halle entfernt hatten.

Da es sich wahrscheinlich um Brandstiftung handle, müsse die Versicherung die Kosten für die Reparatur der Schäden übernehmen, forderte Hauptausschussmitglied Ernst-Reimer Saß (CDU).