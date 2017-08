„Nabucco“: 800 Karten verkauft

vergrößern 1 von 3 Foto: Paulis (2) 1 von 3

Eine Woche noch, dann wird Barmstedts Marktplatz wieder zur Freilichtbühne: Am Sonnabend, 2. September, wird dort ab 20 Uhr die Oper „Nabucco“ aufgeführt. Bislang seien für die Vorführung etwa 800 Karten verkauft, teilte Sonja Rolli vom Veranstaltungsbüro Paulis mit. „Es sind aber in allen Kategorien noch Sitzplätze verfügbar.“ Insgesamt können etwa 1200 Besucher die Verdi-Oper sehen. Die Karten für die drei Kategorien kosten ab 44 Euro. Kinder erhalten jeweils zehn Euro Ermäßigung, Begleiter von Rollstuhlfahrern haben freien Eintritt. Die Vorführung wird laut dem Veranstalter etwa zweieinhalb Stunden dauern: Nach 70 Minuten folgt eine 20-minütige Pause, bevor der dritte und vierte Akt gezeigt werden.

Der aufwändige Aufbau wird gegen 8 Uhr beginnen. „Meist kommen wir mit drei Sattelschleppern voll Material an“, berichtet die künstlerische Leiterin Melinda Thompson (Foto). An Bord der Lastwagen seien unter anderem 170 Meter Bauzäune für die Umrandung der Spielstätte, Bühnenbretter für 120 Quadratmeter, Zelte für die Darsteller und das Orchester sowie die gesamte Bestuhlung und das Bühnenbild. Die etwa 100 Sänger, Tänzer und Musiker, die bei „Nabucco“ mitwirken, reisen mit zwei Bussen und einem Wohnmobil an. Sie stammen laut Thompson aus namhaften tschechischen Opernhäusern und Orchestern Tschechiens und hätten sich einst zu einem eigenen Ensemble zusammengefunden: der Festspieloper Prag. „Sie spielen oft in Orten, die sonst wenig Zugang zu klassischer Musik und Oper haben“, so die künstlerische Leiterin. Wichtig sei dabei die Auswahl der Spielstätte: Wie in Barmstedt könne es ein Marktplatz sein, aber auch der Innenhof einer Burg oder eine Sportarena – „und selbst in einem stillgelegten Schwimmbad haben wir schon gespielt – im trockenen Becken“, so Thompson.

Zu schaffen mache den Organisatoren allerdings die Verkehrssituation auf deutschen Autobahnen im Sommer, so Thompson: Es sei schon häufiger vorgekommen, dass die Künstler in ihren Bussen so lange im Stau stehen mussten, dass ihnen nichts anderes übrig geblieben sei, als sich im Bus zu schminken, während das Publikum schon da war. „Da wird uns manchmal angst und bange, ob alles pünktlich und reibungslos klappen wird“, so Thompson – doch bisher habe es noch immer hingehauen.

Schwierige Situationen habe es trotzdem ab und an gegeben, so Thompson. Einmal etwa sei der Nabucco-Darsteller so krank gewesen, „dass er zwar mit viel Heroismus auf der Bühne agieren, aber keinen einzigen Ton singen konnte“. Das habe dann ein junger Bariton aus dem Chor übernommen, der hinter der Bühne fast die ganze Partie übers Mikrofon gesungen habe. Auch eine etwas unheimliche Vorstellung sei ihr noch gut in Erinnerung, so Thompson: „Wir waren in der Schweiz in einer etwas unwirtlichen Gegend. Es war solch ein Nebel über den Bergen und um uns herum, dass wir die Bühne und alles andere nur schemenhaft wahrnehmen konnten. Und plötzlich marschierten von einer nahe gelegenen Weide die Kühe nach Hause. Das Glockengeläut tönte durch die Luft, doch man sah nichts davon, sondern hörte sie nur – wunderschön gespenstisch!“

von Elisabeth Meyer

erstellt am 26.Aug.2017 | 16:00 Uhr