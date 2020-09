Mutprobe? Unbekannte werfen Bienenkästen um

Avatar_shz von shz.de

22. September 2020, 18:04 Uhr

Barmstedt | Großer Schreck für die Schüler-Imker-AG am Barmstedter Gymnasium: Fünf ihrer neun Bienenkästen auf dem Schulgelände am Ede-Menzler-Weg sind vor kurzem umgeworfen worden. In panischem Aufruhr schwirrten die Bienen umher. Entdeckt wurde die Tat am Montag. Welcher Schaden entstanden ist, muss noch festgestellt werden.

Angela Duske, die zehn Völker hat und die Imker-AG mit ihrem Fachwissen unterstützt, erklärt das Geschehen: „Wir müssen jetzt feststellen, ob und welcher Schaden entstanden ist. Wenn Rähmchen rausgefallen oder gebrochen sind und eine Königin verletzt oder getötet wurde, ist das Volk komplett verloren. Es siedelt sich beim nächsten Bienenvolk an.“

Ein Bienenkasten koste etwa 120 Euro, sagt Duske. „Für ein Volk muss man 150 Euro zahlen.“ Gestohlen worden sei zum Glück nichts, daher gebe es auch keinen anderen Schaden. Marte Wetteborn ist Mitglied der Imker-AG. Er ist entsetzt und versteht diesen Vandalismus nicht. „Es geht hier doch um Lebewesen, die kann man doch nicht einfach töten.“ Vor kurzem hätten die neun AG-Mitglieder die Bienen noch mit Zuckerwasser nachgefüttert, berichtet er und ergänzt: „Ich verstehe nicht, warum Menschen so etwas tun. Das war bestimmt eine idiotische Mutprobe.“

Coronabedingt könne die AG sich derzeit nur sehr eingeschränkt betätigen, wie Betreuer Helmut Dauskardt erklärt. „Die Schulen machen nichts mehr außerhalb ihrer Räumlichkeiten, daher ruhen die Arbeiten der AG. Es sind nur kleine Maßnahmen von Einzelnen möglich.“ Am schlimmsten sei der Ausfall des Weihnachtsmarkts. „Der Wegfall der Einnahmen aus dem Verkauf unseres Honigs trifft uns hart“, so Dauskardt.



Polizei sucht Zeugen





Von der örtlichen Polizei nahmen Heiko Querling und Stationsleiter Marcus Petersen den Vorfall auf. „So etwas ist ärgerlich und total unnötig“, sagte Petersen, der eine Anzeige wegen versuchter Sachbeschädigung erstellte. „Bisher haben wir keine Täterhinweise, auch nicht von den Anliegern. Sollte jemand etwas gesehen haben, bitte sofort bei uns melden“, bat er. Die Beamten sind unter Telefon (0 41 23) 68 40 80 erreichbar.