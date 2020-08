Musik hält sie zusammen

Warum beim Spielmannszug Hörnerkirchen jetzt doppelt wichtig ist, wo Leiterin Petra Krüger welches Instrument hinstellt

06. August 2020, 19:25 Uhr

Hörnerkirchen | Sie sind Unternehmer, Künstler, Sportler, Politiker oder Ehrenamtliche und haben alle eins gemeinsam: Sie haben eine enge Verbindung zum Norden des Kreises Pinneberg und sind die Gesichter der Region. Im Zuge einer Serie, die immer dienstags und freitags erscheint, stellen wir sie vor und sprechen mit ihnen auch darüber, wie sie persönlich mit der Corona-Krise umgehen. Heute: Birgit Krüger.

„Wir haben vergleichsweise noch Glück gehabt“, sagt Birgit Krüger (kleines Foto). Die 52-Jährige ist seit 2015 Vorsitzende des Spielmannszuges Hörnerkirchen. Die Corona-Krise legte die Aktivitäten der Musiker monatelang lahm – und noch immer ist nicht absehbar, wann es ein Zurück in die Normalität geben wird. „Doch immerhin konnten wir unsere Hauptversammlung im Januar noch ganz regulär abhalten, und während der Corona-Wochen hätten wir ohnehin nicht so viele Auftritte gehabt“, so Krüger. Das letzte Konzert habe man am 15. Februar gespielt, kleinere Ständchen bis in den März hinein. Dann war schlagartig Schluss. Nach dem Corona-Lockdown ging gar nichts mehr.

„Das Kinderfest in Barmstedt fiel aus, da waren wir sonst immer mit dabei“, erzählt die Spielmannszug-Chefin. Auch der Marschiertag im April brach weg, genau wie die geplante Himmelfahrtstour. „Sonst stand nicht viel an“, sagt Krüger, die hofft, dass die Laternenumzüge im Herbst stattfinden werden.

„Auch da haben wir uns schon Gedanken gemacht, wie die Musikbegleitung für uns möglich sein könnte.“ Im Zweierreihen zum Beispiel, Trommeln rechts, Flöten links. Denn in Corona-Zeiten ist Musikinstrument nicht gleich Musikinstrument. Schlagzeug sei kaum ein Problem, erklärt Krüger, Blasinstrumente hingegen schon. Denn da müsste gepustete werden, und das sorge für Aerosole, die es zu verhindern gelte.

„Seit dem 18. Juni dürfen wir uns zumindest wieder draußen treffen“, erzählt die Vereinsvorsitzende. Das Ordnungsamt habe das Okay für Zusammenkünfte auf Hökis Schulhof gegeben. Wenn das Wetter mitspielt, wird seither jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr geprobt. Wobei das Ziel der Proben nicht ganz klar ist, denn wann es wieder Konzerte geben wird, steht für den Spielmannszug in den Sternen. „Wir haben einfach Spaß an der Musik“, erklärt Krüger die Motivation der Teilnehmer. „Die Zeit zusammen hat uns allen gefehlt.“

Beim ersten Treffen habe es ein fröhliches Hallo gegeben, das Wiedersehen sei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zurück in die Normalität gewesen. „Und es war einfach schön, wieder zusammen Musik machen zu können.“

33 Mitglieder hat der Spielmannszug aktuell – inklusive Ehrenmitglieder und Anfänger. Neueinsteiger sind auch in der Corona-Zeit willkommen, wer Interesse hat, kann sich unter der Telefonnummer (0 41 27) 14 77 direkt mit Birgit Krüger in Verbindung setzen. Die 52-Jährige ist eine erfahrene Spielmannszüglerin. Bevor sie den Chefposten 2015 von ihrem verstorbenen Mann Thorsten übernahm, war sie jahrzehntelang als Schriftführerin aktiv. Auch ihre drei Kinder sind allesamt Mitglieder des Spielmannszuges. „Und ich habe keines dazu zwingen müssen“, betont Krüger.

Gegründet wurde der Spielmannszug im Oktober 1967 unter Regie der damaligen Dörfergemeinschaftsschule. 1976 lösten die Musiker von der Schirmherrschaft, seither sind sie ein eigenständiger Verein.

Wer den Spielmannszug im Internet sucht, wird auf dessen Homepage fündig und auch in den sozialen Medien sind die Musiker aktiv. „Online-Livekonzerte werden wir aber nicht geben“, erklärt Krüger. Aus der Übung komme man ohnehin nicht, schließlich seien alle Mitglieder „eingefleischte Musiker“. Ein paar Übungseinheiten würden ausreichen, um auf mögliche Konzerte vorbereitet zu sein. Doch wie schon gesagt: Deren Re-Start ist nicht absehbar. „Wir wissen ja nicht einmal, wann wir wieder drinnen spielen können“, sagt Krüger. So lange wird weiter auf dem Schulhof geübt. Und zwar im großen Kreis, die Flöten außen, die Trommeln mittendrin.

