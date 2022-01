Barmstedt : Museum auf der Schlossinsel beendet die nächste Corona-Pause

Im ehemaligen Amtsgericht läuft unter anderem noch die Sonderschau zum Grafenmord vor 300 Jahren.

Avatar_shz von Michael Bunk

19. Januar 2022, 17:45 Uhr

Im ehemaligen Amtsgericht läuft unter anderem noch die Sonderschau zum Grafenmord vor 300 Jahren.

Eineinhalb Monate blieb in Barmstedt das Museum der Grafschaft Rantzau wegen der Corona-Pandemie seit 1. Dezember geschlossen. Nun wagen sich die Verantwortlichen an die Wieder-Eröffnung am Sonnabend, 22. Januar. Ab dann kann die Ausstellung im ehemaligen Amtsgericht auf der Schlossinsel wieder sonnabends und sonntags jeweils von 13 bis 16 Uhr besucht werden. Es gilt die 2G-Regel.

Aktuell läuft im Gerichtssaal die Sonderschau zum Grafenmord vor 300 Jahren. Genau genommen ist es der erste Teil einer geplanten Reihe von Veröffentlichungen zum gewaltsamen Tod von Reichsgraf Christian Detlef Rantzau im November 1721. Dieser befasst sich in erster Linie mit der Vorgeschichte der tödlichen Schüsse im heutigen Rantzauer Forst. Michael Theilig hatte in der Vorbereitung zahlreiche, teils erstmals zugängliche historische Dokumente gesichtet und so ganz neue Aspekte auch zum späteren Prozess gegen den Bruder des Opfers herausgefunden.