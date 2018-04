Bokeler Runde : Münster ist Spitzenkandidat

Der 65-Jährige, der schon seit langer Zeit kommunalpolitisch aktiv ist, ist seit 2008 Bürgermeister seines Heimatdorfes und seit Anfang April diesen Jahres Rentner.

von Carsten Wittmaack

21. April 2018, 00:00 Uhr

Bokel | Mit Bürgermeister Wolfgang Münster als Spitzenkandidat geht die Bokeler Runde in den Kommunalwahlkampf. Der 65-Jährige, der schon seit langer Zeit kommunalpolitisch aktiv ist, ist seit 2008 Bürgermeister seines Heimatdorfes und seit Anfang April diesen Jahres Rentner. „Jetzt habe ich richtig Zeit“, flachst der dreifache Vater mit Blick auf sein arbeitsintensives Ehrenamt als Bokeler Bürgermeister. Neue Vorsitzende der Wählervereinigung ist die seit 1998 in Bokel beheimatete Christiane Tropschug. Seit 1999 arbeitet die 51-Jährige in Bokel als Steuerberaterin. Als ihr großes Hobby nennt sie Pferde. „Und ich engagiere mich gerne für unser Dorf.“

Wahlkampfthemen der Bokeler Runde sind unter anderem die Dörpstuv, der Breitbandausbau, die A 20 und ein neues Feuerwehrfahrzeug. „Aus Finanzmitteln der Gemeinde Bokel und mit viel Engagement aller Beteiligten entstand unsere heutige Dörpstuv: Das gemütliche Dorfgemeinschaftshaus, das für verschiedenste Veranstaltungen genutzt wird und auch privat gemietet werden kann“, heißt es im Wahlprogramm. „Im Rahmen des Sportkonzeptes des Amtes Hörnerkirchen wurde entschieden, die Fußballsparte weiter in Bokel spielen und trainieren zu lassen. Das vorhandene Gebäude wurde der Gemeinde Bokel übertragen. Der bestehende Sportbereich wurde mit Finanzmitteln des Amtes Hörnerkirchen saniert.“

Das wohl wichtigste Thema der zu Ende gehenden Legislaturperiode ist der Breitbandausbau. „Mit den anderen Dörfern des Amtes Hörnerkirchen wurde gemeinsam die Versorgung mit Glasfaserkabeln gestartet. Ein Großprojekt mit dem frühzeitig die Weichen für einen attraktiven Standort gestellt wurden.“ Über 98 Prozent der Bokeler Haushalte könnten nun mit einem Breitbandanschluss versorgt werden. „Vor allem für unsere Firmen ist dies ein entscheidender Standortfaktor“, schreibt die Bokeler Runde.

Nun stünden neue Themen an. Die Nutzung des Klärschlammzwischenlagers durch den Abwasserzweckverband Südholstein laufe Ende 2021 aus. Ein Konzept zur Nachnutzung müsse mit den betroffenen Behörden erstellt werden. Und das Planfeststellungsverfahren zur A 20 werde wohl weiter fortgeführt. „Hier müssen die Belange unserer Gemeinde wie Wirtschaftswegenetz, Brandschutz, Lärmschutz und Wildschutz stark vertreten werden“, zeigt sich die Bokeler Runde kämpferisch. Außerdem soll „in enger Zusammenarbeit mit unserer Freiwilligen Feuerwehr ein Ersatzfahrzeug für unsere Wehr beschafft werden“.