Umweltsauerei : Müll illegal in Barmstedt abgeladen

Unbekannte haben Schränke und einen Farbeimer am Seitenstreifen illegal entsorgt

von Michael Bunk

01. September 2020, 17:15 Uhr

Barmstedt | Unbekannte haben in der vergangenen Wochen illegal Müll an der Pinneberger Landstraße in Barmstedt abgeladen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, habe sie am 27. August eine entsprechende Anzeige gefertigt nachdem gegenüber dem nördlich gelegenen Einmündungsbereich der Straße Rantzau mehrere kleine Schränke, aber auch eine Farbeimer gefunden worden waren.

Der Umweltdienst des Autobahn- und Bezirksreviers hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen, die im fraglichen Zeitraum bis Donnerstag (27. August) Beobachtungen gemacht haben. Mögliche Hinweisgeber können sich unter Telefon (0 41 21) 4 09 20 melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?