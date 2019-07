Mühlenstraße: Kreis genehmigt Tempo 30

von Elisabeth Meyer

15. Juli 2019, 12:00 Uhr

Barmstedt | Jetzt ist es amtlich: Auf einem Teil der Mühlenstraße (K 2) in Barmstedt wird Tempo 30 eingerichtet. „Der Kreis ist unserem Antrag gefolgt und hat angeordnet, dass im Bereich des Seniorenheims in der Mühlenstraße 63 auf einem Abschnitt von insgesamt 300 Metern die Geschwindigkeit auf 30 km/h zu reduzieren ist“, teilte Barmstedts Ordnungsamtsleiter Heiko Lichy mit. Die Anordnung resultiere „aus einer gesetzlichen Möglichkeit, im unmittelbaren Bereich von an der Straße gelegenen Alten- und Pflegeheimen die Geschwindigkeit begrenzen zu können“.

Zusätzlich werde im Bereich des Spielplatzeingangs ein Verkehrsschild mit dem Hinweis auf spielende Kinder aufgestellt, kündigte Lichy an. Wie berichtet, hatten Anwohner darum gekämpft, diesen Bereich für querende Fußgänger sicherer zu machen. Im Januar war dort ein Kind zwischen parkenden Autos auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden.

Die neuen Schilder sollen sobald wie möglich aufgestellt werden, betonte Lichy. Wegen der Sommerferien und etwaiger Werksschließungen könne die Lieferung jedoch „einige Wochen in Anspruch nehmen“.