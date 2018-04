„Mitgestalten – das ist mir wichtig“

Junge Kandidaten bei der Kommunalwahl: Drei Menschen Mitte 20 erzählen von ihrer Motivation und ihren Zielen

von Christian Uthoff

26. April 2018, 16:00 Uhr

Ein Blick auf die Kandidatenlisten für die anstehenden Gemeindewahlen macht deutlich: Die meisten Bewerber gehören den Jahrgängen zwischen 1940 und 1980 an. Kandidaten unter einem Alter von 30 Jahren sind seltener zu finden – obwohl in Schleswig-Holstein alterstechnisch gewählt werden kann, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Trotzdem gibt es auch eine handvoll junge Kandidaten, zum Beispiel im Amtsbezirk Rantzau. Sie kommen unter anderem aus Heede, Hemdingen und Lutzhorn.

Einer von ihnen ist Hinnerk Witt (Jahrgang 1993, Freie Wählergemeinschaft Lutzhorn). Der gelernte Straßenbaumeister, geboren und aufgewachsen in Lutzhorn, hält sehr viel von einer guten Dorfgemeinschaft. „Ich hab mich schon immer ehrenamtlich engagiert, war im Vorstand der Landjugend Hörnerkirchen, bin immer noch aktives Vorstandsmitglied beim Trecker-Treck Team. Daher kenne ich solche Tätigkeiten. Ich habe unseren Bürgermeister Hans-Jürgen Kublun gefragt, ob die Gemeindevertretung etwas für mich sei und er hat begeistert zugestimmt“, so Witt. Aufgrund seines Berufes will er sich im Bauausschuss einbringen. „Ich will etwas bewegen im Dorf, nicht die Welt verändern, aber auch die kleinen Dinge gehören dazu. Diplomatie und langen Atem habe ich reichlich kennengelernt. Gefreut habe ich mich über die positive Zustimmung bei der Aufstellung der Kandidaten.“

Warum sich so wenige junge Menschen für die Ortspolitik interessieren, ist ihm auch nicht klar. „Die müssen sich einmal fragen, wie die Dinge um sie herum entstehen und was für Möglichkeiten es heute gibt, da mitzuwirken.“ Ganz klare Erwartungen hat er allerdings an die älteren Gemeindevertreter. „Die müssen auch einmal abgeben wollen und Verantwortung übertragen, ohne sich weiter einzumischen. Wir Jüngeren machen manches anders, wollen eingefahrene Wege verlassen und Neues ausprobieren. Wenn das gelingt, werden auch andere junge Dorfbewohner Mut bekommen für dieses Ehrenamt“.

Einen ganz anderen Hintergrund hat Sabrina Reese (Jahrgang 1994, Freie Wählergemeinschaft Heede) aus Heede. Sie ist mit Abstand eine der jüngsten Kandidatinnen im Amt Rantzau und arbeitet als Auszubildende im Groß und Außenhandel. „Ich bin auf die Kandidatenliste gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Eigentlich wollte mein Bruder unseren Vater zur Sitzung der Wählergemeinschaft begleiten, aber der war verhindert. Da ich mich auch dafür interessiere, wie die Kandidaten auf die Liste kommen, bin ich spontan mitgegangen“ so Reese. Dass sie dann auf dieser Sitzung als Kandidatin vorgeschlagen und auch gewählt wurde, habe sie sehr gefreut. Vater Jürgen Reese ist seit 15 Jahren Gemeinderatsmitglied in Heede und ist so seinen Kindern im Blick auf politisches Engagement zum Vorbild geworden. „Ich wohne gern im Dorf und will hier auch trotz Arbeitsplatz in Hamburg wohnen bleiben. Hier wohnt man ruhig, die Menschen kennen sich, man hilft sich gegenseitig und vertraut sich. Jedem jungen Bürger kann ich nur raten: Geh zur Wahl, das ist dein Teil an Demokratie.“

Wie man Jugendliche mehr für Gemeindepolitik interessieren kann, ist für Sabrina Reese auch ungewiss, sie möchte das aber in den nächsten fünf Jahren herausfinden. „Sich einbringen, selber mitgestalten, das ist mir wichtig. Aus den kleinen Dingen können auch einmal große Themen werden“, ist ihre Motivation. Für ihre Hobbymalerei will sie sich aber trotzdem weiter Zeit nehmen.

Für den Hemdinger Gemeinderat kandidiert Malte Piening (Foto) als Vertreter der CDU. Auch er gehört dem Jahrgang 1994 an. „Wir sind mit unserem landwirtschaftlichen Betrieb seit 1816 im Dorf. Ich gehöre zu der Generation, die jetzt dran ist, Verantwortung zu übernehmen, auch in der Politik. Ich bin fest im Dorf verankert. Gemeindepolitik sollen Menschen machen, deren Lebensmittelpunkt hier im Dorf ist“, sagt er über sein Engagement „Viele Jugendliche meckern nur herum und tun nichts. Wer etwas bewegen will, muss sich engagieren“, so seine Botschaft.