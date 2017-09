Barmstedt : Mit Tablets durch die Bücherei

vergrößern 1 von 2 Foto: Meyer 1 von 2

von Elisabeth Meyer

erstellt am 15.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Barmstedt | Die Barmstedter Stadtbücherei will ihre Angebote Schülern künftig auf neuen Wegen präsentieren: mittels einer digitalen Schnitzeljagd. Die Idee des Projekts, das sich an Schüler ab der fünften Klasse richtet und das Büchereileiterin Sabine Jülich am Dienstag im Kulturausschuss vorstellte: Die Schüler werden mit Smartphones und Tablets ausgestattet und suchen damit bei Klassenführungen in der Bücherei nach versteckten QR-Codes, hinter denen sich wiederum Aufgaben und Rätsel verbergen, die die Schüler lösen müssen. Sie könnten „kleine Filme drehen und Fotos machen“, sagte Jülich. „Das spornt natürlich an.“ Darüber hinaus sollen den Schülern mit dem Projekt Medienkompetenz und Recherchefähigkeiten vermittelt werden, wie Jülich erklärte. „Recherchetraining ist wichtig“, meinte Hauke Schmidt (CDU). Viele glaubten, mit dem ersten Vorschlag bei Google die Antwort auf ihre Frage gefunden zu haben und hinterfragten das Ergebnis nicht weiter.

Die Kosten für den Kauf von 16 Tablets und der weiteren Ausstattung bezifferte Jülich auf etwa 10 000 Euro. 75 Prozent würde voraussichtlich das Land übernehmen, sagte sie. Unter der Voraussetzung, dass die Fördermittel gewährt werden, stimmten letztlich alle Politiker dem Vorhaben zu. „Die Stadt hat zwar kein Geld, aber das Projekt scheint sinnvoll“, sagte Schmidt, und Ernst-Reimer Sass ergänzte. „Geld darf kein Hindernis sein, wenn es darum geht, Kinder ans Lesen heranzuführen“.

Patrick Laas (SPD) gab zu bedenken, dass auch an den Schulen Medienkompetenz vermittelt werde. „Da sollten wir aufpassen, dass wir uns nicht doppeln, sondern überlegen, ob man ein übergreifendes Projekt machen kann“, sagte er.

Kommentar: Eine bedenkliche Entwicklung Dass man Kinder und Jugendliche offenbar nur noch mit (bewegten) Bildern für etwas begeistern kann, ist traurig. Die Alternative zur QR-Code-Rallye wäre aber vermutlich, dass sie die Bücherei gar nicht mehr betreten würden. Die Frage ist dennoch, ob diese Entwicklung in die richtige Richtung geht. Experten warnen schon davor, dass Kreativität und Denkvermögen leiden, wenn Kinder schon mit zwei Jahren nur noch über ein Display wischen und sich nicht mal mehr für ein paar Minuten auf eine Sache konzentrieren oder auch einfach mal gar nichts machen können. Doch das Problem – und die damit verbundenen Folgen – kann die Barmstedter Bücherei nicht lösen – da sind die Eltern und die Gesellschaft gefragt.