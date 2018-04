Lutzhorn : Mit Kublun an der Spitze tritt die FWG zur Wahl an

Der jetzige Bürgermeister Hans-Jürgen Kublun führt die Liste an. Es folgten Stefanie Tietjen und Kirsten Kühl mit Stimmengleichheit.

von Werner Kock

21. April 2018, 00:00 Uhr

Lutzhorn | Hohe Beteiligung in Lutzhorn: 117 Bürger sind vor Kurzem zur Mitgliederversammlung der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Lutzhorn gekommen, um die Kandidaten der FWG für die Kommunalwahl zu wählen. Die Wählergemeinschaft ist derzeit die einzige aktive politische Kraft in der Gemeindevertretung. Die Veranstaltung endete mit einem klaren Ergebnis: Der jetzige Bürgermeister Hans-Jürgen Kublun führt die Liste an. Es folgten Stefanie Tietjen und Kirsten Kühl mit Stimmengleichheit. Besonders erfreut zeigte sich Kublun über die hohe Beteiligung an der Kandidatenaufstellung.

Hans-Jürgen Kublun (Foto: ko) ist seit 1990 in der Gemeindevertretung tätig. Er führt in Lutzhorn einen Landmaschinen-Betrieb. Seit 2008 ist er Bürgermeister der Gemeinde. Ein behutsames Wachsen der Einwohnerzahl ist ein erklärtes Ziel für die nächsten Jahre. Hierfür ist die Bauplanung von zwölf Bauplätzen angeschoben. „Wir werden auch weiter, wie es bisher der Fall war, die gute Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung pflegen“, sagte er. Die FWG ist seit 1966 die einzige politische Kraft. Nach der gerichtlichen Entscheidung, keinen Flughafen in Kaltenkirchen zu bauen, war vieles in der Gemeinde angeschoben und vollendet worden. Der Erhalt der Grundschule, der Neubau eines Kindergartens, eine gut ausgerüstete Feuerwehr mit Gerätehaus, ein großzügiges Gemeindezentrum, die Wasser- und Gasversorgung sowie Ortsentwässerung in großen Teilen der Gemeinde zählen zu den erfolgreich umgesetzten Projekten der vergangenen Jahrzehnte. Das gelte es in Zukunft zu pflegen und zu unterhalten, so der Bürgermeister.

Der erste Vorsitzende der FWG, Harm Hölscher, hatte die Gäste zur Versammlung im Gemeindezentrum begrüßt. „Ich würde mir eine so große Beteiligung auch zu unseren anderen Mitgliederversammlungen wünschen“, bemerkte er mit einem Blick in die Runde. Von einzelnen Mitgliedern wurden schon gleich darauf Kandidaten vorgeschlagen. Die FWG erlebte während ihrer Versammlung aber auch ähnliche Probleme wie in anderen Gemeinden. Viele Mitglieder sind beruflich so eingespannt, dass zeitlich keine Luft mehr für das Ehrenamt in der Gemeindevertretung bleibt. Viele vorgeschlagene Kandidaten bedankten sich für den Vorschlag, versagten dann aber eine Kandidatur. So blieb es dann bei den zwölf Kandidaten.