Wählergemeinschaft Bevern : Mit Hachmann an der Spitze zur Wahl

Die BWB ist derzeit die einzige Fraktion, die im Beverner Gemeinderat vertreten ist.

von Siegfried Schilling

21. April 2018, 00:00 Uhr

Bevern | Mit Bürgermeister Johann Hachmann als Spitzenkandidat tritt die Bürgerliche Wählergemeinschaft Bevern (BWB) zur Kommunalwahl am 6. Mai an. Die Mitglieder der BWB hatten vor Kurzem in geheimer Wahl im Beverner Gemeindehaus die Kandidaten gekürt. Insgesamt gab es 15 Bewerber, davon konnten die Mitglieder neun auf dem Stimmzettel ankreuzen. Die BWB ist derzeit die einzige Fraktion, die im Beverner Gemeinderat vertreten ist.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Johann Hachmann (Foto). Er stellte fest, dass die zahlenmäßige Stärke der BWB mit aktuell 120 Mitgliedern nahezu unverändert sei. Im Vorfeld der Wahl gab es detaillierte Erläuterungen über das Procedere. Schließlich wurde das Wahlergebnis verkündet: Auf Nils Hachmann entfielen die meisten Stimmen, es folgten Johann Hachmann und Marcus Tiedt.

Spitzenkandidat Johann Hachmann ist seit etwa 40 Jahren in der Kommunalpolitik tätig. Ihm wurde im Jahre 2011 vom damaligen Innenminister Klaus Schlie die Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel verliehen. Damit werden Bürger geehrt, die sich durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung erworben haben. Es sollen damit langjähriges Engagement und das Ausüben herausragender Funktionen im Ehrenamt anerkannt werden. Hachmann war bereits vier Jahre stellvertretender Bürgermeister, bevor er sich 1990 als Nachfolger von Otto Schlüter in das verantwortungsvolle Amt wählen ließ. „Meine Motivation war, Bevern ein Stück weit voranzubringen“, berichtete er.

In Hachmanns Amtszeit fällt die Verwirklichung einer Reihe von größeren Projekten – wie dem Bau des Kindergartens „Die kleinen Biber“ und in jüngerer Zeit des Gemeindehauses. Besonders stolz sei er auch auf die Schaffung der Wasser- und Abwasserleitung „für jedes Haus in Bevern“, wie er betonte. „Das ist für eine Flächengemeinde wie unsere durchaus ungewöhnlich.“ Bürgermeister und Wählergemeinschaft haben sich auch Gedanken über die Zukunft des Ortes gemacht. Dieser solle – für Einheimische – behutsam wachsen. Des Weiteren müssten Gewerbetreibenden die Möglichkeit gegeben werden, sich zu vergrößern.

Während der Versammlung der BWB wurde auch der Vorstand der Wählergemeinschaft gewählt: Dabei wurden Johann Hachmann (erster Vorsitzender), Rolf Tewes (zweiter Vorsitzender) und Jens Kühl (Schriftwart) in ihren Ämtern bestätigt. Den Vorbereitungen für die Kommunalwahl schloss sich ein Neujahrsempfang an, bei dem die Anwesenden Gelegenheit hatten, sich über kommunalpolitische und andere Themen auszutauschen.