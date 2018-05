Theater in Barmstedt : Mit frischen Ideen aus der Misere

Gemeinsam mit der Laienspielgruppe Ellerhoop präsentiert die Barmstedter Speeldeel den Vierakter „Mit Mist Moneten maakt“. Es handelt sich um eine Komödie.

von Ulf Marek

02. Mai 2018, 10:30 Uhr

Barmstedt | Theaterfreunde in der Region können sich freuen: Die Barmstedter Speeldeel und die Laienspielgruppe Ellerhoop treten demnächst mit einem gemeinsamen Stück auf – der Titel „Mit Mist Moneten maakt“. Dabei handelt es sich um eine überaus unterhaltsame Komödie in vier Akten von Andreas Heck, die von Wolfgang Binder für eine plattdeutsche Bühnenfassung bearbeitet wurde.

„Da beide Gruppen niederdeutsch spielen, ergab es sich schon im vergangenen Jahr für die Barmstedter Mimen, in Ellerhoop mitzuspielen, und das mit viel Erfolg und Freude. Geplant sind drei Aufführungen“, erklärt Martina Ladiges, Vorsitzende der Barmstedter Speeldeel. Gespielt wird am Sonnabend, 5. Mai, im Gasthof „Zur Linde”, in Ellerhoop (Beginn: 19.30 Uhr), am Freitag, 8. Juni, in der Aula der Gottfried-Semper-Schule (GGS) in Barmstedt (Beginn: 20 Uhr) sowie am Sonnabend, 11. August im Festzelt am Forellensee in Padenstedt (Beginn: 19 Uhr).

Zum Inhalt: Der Brammerhof steht kurz vor dem völligen Bankrott. Die Bäuerin Anna bemüht sich zwar redlich, den Hof wirtschaftlich zu führen, auch um die Magd Birte und den Knecht Hannes weiter in Lohn und Brot halten zu können, aber die Einnahmen reichen einfach hinten und vorne nicht aus. Da kommt der Steuerberaterin die rettende Idee: „Wellnessurlaub auf dem Bauernhof.“ Das lockt sicher viele Touristen an und der Aufwand, die alte Scheune in ein Heuhotel zu verwandeln, ist nicht groß. Auch ein vielseitiges und nützliches Angebot an trendigen Freizeitbeschäftigungen wie „Out Misting“ oder „Cow Melking“ ist schnell gefunden und sogar der altersschwache Traktor wird zusammen mit dem betagten Anhänger für ein „Bulldog Offroad Adventure“ wieder angeworfen.

Mitwirkende sind Anna Tabea Bey als Anna, Reinhard Müller als Hannes, Inge Böhnke als Birte, Martina Herrman als Irene, Björn Pünner als Axel, Tanja Karl als Doris, Michaela Müller als Eva und Marion Bracker als Anita.

Hinter den Kulissen agieren Monika Krohn (Regie), Tania Jagla (Souffleuse), Heidi Fromm (Maske), Regina Oppermann (Technik), Timo Fromm und Arnold Boehnke (Bühnebau), Inge Boehnke (Kulissen) sowie Heinke Golisch, Martina Ladiges und weitere Helfer.

Karten gibt es für sieben Euro im Gasthof „Zur Linde”, Ellerhoop, Barmstedter Straße 23, Telefon (0 41 20) 200, in der Buchhandlung Lenz, Reichenstraße 8, in Barmstedt, Telefon (0 41 23) 68 59 97 , bei Getränke Hoffmann, Ohlenhoff 4, in Tornesch , Telefon (0 41 22) 9 67 00 10, bei HK – Ihr Personalbüro, Ohlrattweg 5, in Prisdorf, Telefon (0 41 20) 70 78 95 sowie auf dem Familien-Campingplatz Forellensee, Humboldredder 5, in Padenstedt, Telefon (0 43 21) 8 26 97. Reservierungen sind unter (0 41 20) 14 01 und (0 41 20) 99 99 50 sowie per E-Mail unter mail@laienspielgruppe.ellerhoop.info möglich.