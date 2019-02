Mit dem Opel Blitz zum Feuer

Fritz Taebel ist seit 60 Jahren Feuerwehrmann / Für sein Engagement wurde der Ellerhooper nun geehrt

von shz.de

05. Februar 2019, 16:00 Uhr

Er hat mehr als sein halbes Leben in der Feuerwehr verbracht: Für 60 Jahre ehrenamtliches Engagement bei den Brandbekämpfern ist vor Kurzem Fritz Taebel (88, Foto) aus Ellerhoop geehrt worden. Die aktiven Feuerwehrleute verbinden mit Taebel zahlreiche Geschichten – wie Wehrführer Michael Graumann. „Du warst mein Gruppenführer“, sagte er und überreichte ihm zusammen mit Bürgermeisterin Wiebke Uhl die Auszeichnung.

Taebel war vor mehr als einem halben Jahrhundert – im April 1959 – in die Wehr eingetreten, weil dort dringend jemand gebraucht wurde, der sich um die Gerätschaften kümmerte. „Von Beruf war ich Kraftfahrzeughandwerker und Elektriker in der Landtechnik. Das passte“, berichtete Taebel. 37 Jahre lang übte er den freiwilligen Dienst als Gerätewart aus. Zudem war er Gruppenführer. 1996 wechselte er in die Ehrenabteilung, der er nun seit 23 Jahren angehört.

Der Oberlöschmeister erinnert sich noch gut an zahlreiche Einsätze in der Vergangenheit, als die Feuerwehrtechnik noch völlig anders war. „Wir hatten zu Anfang nur ein Feuerwehrauto, einen alten Opel Blitz. Das war noch ein Fahrzeug von der Feuerwehrschutzpolizei aus dem Dritten Reich“, berichtete er. Danach sei ein modernes Ford-Staffelfahrzeug angeschafft worden, in dem sechs Leute Platz fanden. „In dem Auto konnten wir viel unterbringen“, sagte Taebel. Die Ausbildung sei damals zudem nicht so intensiv wie heute gewesen. „Wir mussten auch zu mehr Bränden ausrücken. Mit Unfällen ging es erst langsam los, weil der Verkehr zunahm“, sagte er. Auch Atemschutzmasken seien im damaligen Feuerwehrwesen unbekannt gewesen. „Aber es brannte überwiegend Holz.“ Heute sei der Rauch mitunter toxisch, wenn Kunststoffe brannten, gibt er zu bedenken. „Zum Glück hatten wir nie Verletzte in der Wehr. Das war wichtig“, betonte Taebel, der auch im Jahr 1962 bei der Flutkatastrophe in Hamburg und Norddeutschland im Einsatz war.

Praktisch für den Brandbekämpfer war, dass er in Bevern arbeitete, so dass er bei einem Alarm schnell zur Stelle sein konnte. Der Dienst habe ihm Spaß gebracht, das Verhältnis unter den Kameraden sei gut gewesen. „Das ist auch in der Ehrenabteilung so“, betonte er. Der gute Kontakt zum Dorfleben, bei dem die Wehr viele Veranstaltungen begleitete, habe ihm ebenfalls gut gefallen.

Taebel stammt ursprünglich aus Barth in Vorpommern. Anfang der 40er-Jahre zog die Familie aufgrund des Arbeitswechsels seines Vaters in den Kreis Pinneberg. Der Vater einer Tochter freut sich, seine beiden Enkel aufwachsen zu sehen. „Die junge Familie wohnt nebenan“, sagte er, der auch Ehrenvorsitzender des örtlichen Sozialverbands ist.