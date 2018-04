Mit dem Frühling kommt Leben nach Rantzau...

von Ulf Marek

09. April 2018, 12:18 Uhr

Das langersehnte Frühlingswetter mit viel Sonnenschein, strahlend blauem Himmel und angenehmen Temperaturen, das am vergangenen Wochenende begann, holte vielerorts das Leben außerhalb der Wohnstuben buchstäblich zurück. So auch in Barmstedt, wo rund um den Rantzauer See zahlreiche Menschen aus der Schusterstadt und Umgebung die Gunst dieser Tage nutzen, um erholsame Spaziergänge zu tätigen, mit Tret- und Ruderbooten die Wasserfläche des Rantzauer Sees durchflügen oder sich bei Kaffee und Kuchen unter freiem Himmel - wie auf unserem Foto zu sehen , das beim Café Schlossinsel entstand, ein paar schöne Stunden zu gönnen.