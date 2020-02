Polizei sucht nach Zeugen : Mit 2,2 Promille durch Kaltenkirchen und Bilsen: Wer musste dem schwarzen Hyundai ausweichen?

Am Dienstag stellten Polizeibeamte einen alkoholisierten Autofahrer. Nun suchen die Ermittler die Autofahrer, die dem schwarzen Hyundai ausweichen mussten.

von Silvia Dammer

20. Februar 2020, 13:00 Uhr

Bilsen/Kaltenkirchen | Die Polizei sucht nach einer Alkoholfahrt in den Kreisen Pinneberg und Segeberg nach Zeugen. Am Dienstag (18. Februar) stoppten Beamte in Bilsen einen 22 Jahre alten Mann aus Norderstedt, der zuvor mit gefährlichen Fahrmanövern andere Autofahrer in Bedrängnis gebracht hatte. Das berichtete Polizeisprecher Steffen Büntjen.

Start in Kaltenkirchen

Die Alkoholfahrt hatte sich am späten Nachmittag ereignet. Gegen 17.38 Uhr hatten Autofahrer der Polizei einen schwarzen Hyundai gemeldet. Der Wagen war in Kaltenkirchen sehr auffällig über die Kieler Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs.

Dabei soll der Wagen laut Zeugenaussagen mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten daraufhin abbremsen oder ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Unter den gefährdeten Fahrzeugen sollen unter anderem ein Kleintransporter und ein Kleinwagen gewesen sein.

In Bilsen gestellt

Der Hyundai bog nach Angaben der Hinweisgeber in Kaltenkirchen von der Kieler Straße nach rechts in die Norderstraße ab. Anschließend fuhr er weiter über die Barmstedter Straße auf die B4 in Richtung Hamburg. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeistation Quickborn kontrollierte den Fahrer in Bilsen in der Kieler Straße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der 22-Jährige musste auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe und gleich darauf auch seinen Führerschein abgeben.

Zeugen gesucht

Die Ermittler der Quickborner Polizei suchen nun nach weiteren Zeugen der Fahrt. Insbesondere die Autofahrer/innen, die dem schwarzen Hyundai ausweichen oder abbremsen mussten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer (04106) 63000 zu melden.

