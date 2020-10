Mit 162 km/h durch das Dorf : Messtafeln in Bevern liefern „erschreckende Ergebnisse“

Geschwindigkeitsmesstafeln der Gemeinde Bevern beweisen: Im Ort wird dauerhaft gerast.

von Bastian Fröhlig

11. Oktober 2020, 12:40 Uhr

Bevern | Der zweite stellvertretende Bürgermeister, Marcus Tiedt, der Gemeinde Bevern ist entsetzt. Er hat die Zahlen der vier Geschwindigkeitsmesstafeln ausgewertet. Das Ergebnis: Es wird gerast. Vier Geschwindigkeitsmesstafeln weisen die Autofahrer auf Tempo-Überschreitungen hin: beidseitig an der Hauptstraße und an der Hemdinger Straße im Ort aus Richtung Hemdingen kommend stehen stationäre Varianten. „Die mobile Tafel wird schwerpunktmäßig am Kindergarten und an Unfallschwerpunkten eingesetzt“, erläutert Tiedt.

Auswertung aller Messtafeln jetzt möglich

Die Messtafeln an der Hauptstraße und die mobile Tafel sind schon seit 2015 im Einsatz. Die Tafel an der Hemdinger Straße wurde 2020 angeschafft . An allen Messpunkten beträgt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 50 Kilometer pro Stunde (km/h). „Den Großteil der Anschaffungskosten haben die Beverner Bürger durch private Spenden von Einzelpersonen, sowie den Wahlhelfern und auch durch die Gemeindevertreter gestemmt“, berichtet Tiedt. „Seit ein paar Monaten können wir alle vier Tafeln auswerten.“ Die Ergebnisse seien teilweise schockierend.

70 Prozent der Autofahrer sind zu schnell

Hauptstraße: Bei den Tafeln an der Hauptstraße waren zwischen dem 7. August und dem 29. August bei der einen Tafel 74,7 Prozent bei der anderen 70,2 Prozent der etwa 10.000 Fahrzeuge, die die Messpunkte pro Woche pro Richtung passieren, zu schnell. Die gemessenen Höchstgeschwindigkeiten lagen bei 129 km/h in Höhe Gemeindehaus und 122 km/h in Höhe der Straße Am Wiesengrund.

Wir können nicht ausschließen, dass es sich um Einsatzfahrten der Polizei oder eines Krankenwagens gehandelt hat, aber das ist eher unwahrscheinlich. Marcus Tiedt, zweiter stellvertretender Bürgermeister

Nach Einrichtung der Umleitung Ellerhoop ging der Verkehr an der L 110 deutlich zurück, da die Fahrzeuge auf andere Straßen ausgewichen sind. Und auch Corona hatte entsprechenden Einfluss. Vor dem Lockdown, der dafür sorgt, dass viele Menschen im Homeoffice arbeiten, seien etwa 2000 Fahrzeuge pro Woche und Richtung mehr gemessen worden.

Höchstgeschwindigkeit 162 statt der erlaubten 50 km/h

Hemdinger Straße: Etwa 3800 Fahrzeuge passierten die Messstelle zwischen dem 7. und 29. August wöchentlich. 3086 waren zu schnell, also 81, 2 Prozent. Insgesamt wurden 1890 Fahrzeuge sogar mit mehr als 70 km/h gemessen – also mehr als 21 km/h zu viel. Laut Bußgeldkatalog würden mindestens 80 Euro Strafe und ein Monat Führerscheinentzug drohen, wenn die Tafeln die Geschwindigkeit nicht nur messen, sondern blitzen würden. „Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag sogar bei 162 km/h und wurde am 16. August um 5 Uhr morgens gemessen“, berichtet Tiedt. Das wären 680 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Verkehrsregister und drei Monate Führerscheinentzug.

Mehr Fahrzeuge wegen Umleitung Ellerhoop unterwegs

Nach Einrichtung der Umleitung Ellerhoop seien an dem Messpunkt zirka 2400 Fahrzeuge mehr Fahrzeuge pro Woche unterwegs. Die Quote der zu schnell fahrenden Fahrzeuge stieg auf 84,6 Prozent an, berichtet Tiedt. Von 6188 Fahrzeugen fuhren 3090 schneller als 70 km/h und insgesamt 131 Fahrzeugführer schneller als 100 km/h.

Seether Weg /Steinkamp: Seit August steht die mobile Messtafel an der Kreuzung Seether Weg / Steinkamp und zwar aus Richtung Bullenkuhlen kommend ein paar Hundert Meter vor der Kreuzung in Richtung Seeth-Ekholt.

Grund sind die schweren Unfälle die regelmäßig an dieser Kreuzung passieren. Marcus Tiedt, zweiter stellvertretender Bürgermeister

Am Seether Weg waren zwischen 21. August und 29. August im Schnitt 94,7 Prozent aller Fahrzeuge bei Erfassung durch die Messtafel zu schnell. Es wurden 7548 Fahrzeuge erfasst, 4542 waren mit mehr als 70 km/h unterwegs, 66 fuhren über 100 km/h.

93 Prozent waren zu schnell

Die absolute Höchstgeschwindigkeit wurde am 22. August zwischen 12 und 13 Uhr Mittags mit 141 km/h gemessen. Nach Einrichtung der Umleitung in Ellerhoop waren in der ersten Woche an dieser Stelle knapp 3000 Fahrzeuge mehr unterwegs als im bisherigen Durchschnitt, also zirka 10.400 Fahrzeuge pro Woche. „Die Auswertung ergab identische Ergebnisse. 93,3 Prozent aller Fahrzeuge waren zu schnell. 55 Fahrzeuge passierten die Messtafel mit mehr als 100 km/h“, bilanziert Tiedt.

In letzter Zeit ist es mit Blitzern etwas dürftig geworden. Uns geht es um die Entschärfung der Unfallschwerpunkte und die Sicherheit der Fahrradwege. Marcus Tiedt, zweiter stellvertretender Bürgermeister

Die Gemeinde sei intensiv in Kontakt mit dem Kreis Pinneberg hinsichtlich Verkehrsüberwachung als auch Straßenmarkierungen. „Hinsichtlich der Markierung der Radwege haben wir sehr, sehr energisch beim Kreis interveniert, da Radfahrer derzeit auf der Straße fahren müssen, wir aber mehrere Tausend Fahrzeuge mehr haben.“ Die Antwort sei lapidar gewesen: „Wir hatten noch keine Zeit.“