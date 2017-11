40. Weihnachtsmarkt in Barmstedt : Mehr Sicherheit zum Geburtstag

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Uthoff 1 von 2

von Elisabeth Meyer

erstellt am 17.Nov.2017 | 16:30 Uhr

Barmstedt | Der Barmstedter Weihnachtsmarkt feiert in diesem Jahr runden Geburtstag: Zum 40. Mal wird die Innenstadt für drei Tage – von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Dezember – zur adventlichen Bummelmeile. Am 1. Dezember 1978 hatte der damalige Bürgermeister Henry Behrens den ersten Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen, so Stadtsprecher Wolfgang Heins. „Man sperrte aus diesem Anlass sogar zum ersten Mal die Innenstadt für den Fahrzeugverkehr.“ 1991 wurde der Markt erweitert: Rund um die Kircheninsel boten Kunsthandwerker ihre Waren an. Seit einigen Jahren gibt es zudem einen Mittelaltermarkt. Fest zum Ambiente gehört indes die große Tanne, die auch in diesem Jahr wieder vom Bauhof aufgestellt werden wird.

Neu ist in diesem Jahr das Sicherheitskonzept, das die Polizei Barmstedt ausgearbeitet hat. Erstmals werden die Zugänge zum Weihnachtsmarkt mit sogenannten Big Bags – tonnenschwere, mit Sand gefüllte Säcke – und Containern gesichert, wie Stationsleiter Sascha Schmidt auf Anfrage unserer Zeitung berichtete. „Da kommt keiner mehr rauf“, sagte er. Die gleiche Maßnahme hatte die Polizei wegen der Lkw-Attentate in Nizza, Berlin und Stockholm schon beim Stoppelmarkt eingesetzt (wir berichteten). Rettungsfahrzeuge würden aber selbstverständlich auf den Markt gelangen, betonte Schmidt, „und die Rettungswege werden natürlich ebenfalls freigehalten“.

Über die „technischen Sperren“ hinaus werde die Polizei mit einem „erhöhten Personalaufkommen“ auf dem Markt unterwegs sein, kündigte Schmidt an: „Wir werden wahrgenommen werden.“ An allen drei Tagen würden Beamte im Einsatz sein, „auch nachts“. Die Besucher sollten sich auf dem Markt „sicher fühlen können, ohne jedoch von allzu viel Polizeipräsenz eingeschüchtert oder verängstigt zu werden, sagte Schmidt.

Die Protagonisten des Markts sollen schließlich die Anbieter mit ihren festlich geschmückten Buden sein: Etwa 150 Stände werden zwischen dem Rathaus und der Heiligen-Geist-Kirche stehen. Während es in der Innenstadt unter anderem den Mittelaltermarkt mit einer historischen Backstube und einer Feuershow gibt, wird der Bereich entlang der Chemnitzstraße zur „Kunsthandwerkerzone“. Auch im Humburg- und im Gemeindehaus können Besucher selbstgemachte Produkte erwerben. Für besondere Weihnachtspost bietet die Deutsche Post wieder einen Sonderstempel an.

Am Sonnabend und Sonntag wird der Weihnachtsmann auf dem Markt seine Runden drehen und die kleinen Besucher mit Leckereien beschenken. Wer etwas Ruhe genießen möchte, hat dazu am Freitag und Sonnabend in der „Oase der Stille“ in der Heiligen-Geist-Kirche Gelegenheit.