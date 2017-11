Bilsen : Mehr Einsätze als je zuvor für die Feuerwehr

von Christian Uthoff

erstellt am 14.Nov.2017 | 14:00 Uhr

Bilsen | Das hat es noch nicht gegeben: Als die Freiwillige Feuerwehr Bilsen am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz auf die Bundesstraße 4 (B4) gerufen wurde, war es bereits das 60. Mal in diesem Jahr, dass die Kräfte zu einem Einsatz ausrücken mussten. „Das ist eine absolute Rekordzahl“, sagt Bilsens Wehrführer Kay Grabowski, wobei der Rekord eher ein trauriger sei. Bislang habe die Höchstzahl für Einsätze in einem Jahr bei knapp unter 50 gelegen. Am Sonntag kamen die Einsätze 60 und 61 hinzu. Ursache dafür waren erneut die Folgen von starkem Regen und Sturm.

Wie Grabowski berichtet, war die Bilsener Wehr gegen 15.45 Uhr zur Kieler Straße gerufen worden, weil ein etwa 20 Zentimeter dicker Ast auf die Fahrbahn zu fallen drohte. „Das war wirklich gefährlich. An der Stelle ist auf der B4 Tempo 100 erlaubt.“ Da der Ast in etwa sechs Metern Höhe gehangen habe, sei die Quickborner Feuerwehr samt Drehleiter um Unterstützung gebeten worden. „Mit unseren Leitern können wir den Ast nicht gefahrlos entfernen“, so Grabowski. Im Zuge der Arbeiten sei die Bundesstraße erst nur einspurig befahrbar gewesen und später für kurze Zeit gesperrt worden. Die Quickborner Polizei regelte den Verkehr.

Nach einem Hinweis von Spaziergängern rückte die Wehr um kurz nach 16 Uhr dann in den Mühlenweg aus. Auch dort drohte ein größerer Ast aus sechs Metern Höhe auf die Fahrbahn herab zu stürzen, so Grabowski. Mit Unterstützung der Drehleiter aus Quickborn sei auch diese Gefahr beseitigt worden. Die Bilsener Wehr war laut Wehrführer mit 14 Kräften im Einsatz, die Quickborner Wehr mit drei.

Es seien die beiden Stürme „Xavier“ und „Herwart“ beziehungsweise deren Folgen, die für einen Großteil der Einsätze verantwortlich seien, so Grabowski. „Sie machen über die Hälfte aus. Sonst hätten wir ein eher durchschnittliches Jahr.“ Auch die Quickborner Wehr habe zum jetzigen Zeitpunkt bereits immense Einsatzzahlen aufzuweisen.

Mitte März habe die Bilsener Wehr noch bei einem Einsatz gestanden, so Grabowski weiter. Während der Stürme seien dann zahlreiche Alarmierungen dazu gekommen, viele davon zeitgleich am 5. Oktober. „Man muss dabei priorisieren“, erläutert der Wehrführer, und dabei schauen, wo es Gefahren für den Verkehr gebe. Ganz oben stünden außer der Bundesstraße auch Häuser und wichtige Zufahrten. Dort wo keine Gefahr drohe – wie bei kleinen Wegen ohne verkehrliche Bedeutung – würde auch erst einmal nur die Straße gesperrt werden, wenn sich das Holz nicht schnell entfernen ließe. Umgestürzte Bäume auf Privatgrundstücken, die keine Gefahr für Häuser und Bewohner darstellten, seien eher keine Angelegenheit für die Feuerwehr. Werde die Wehr auf mögliche Gefahren angesprochen, würden die Einsatzkräfte aber in jedem Fall den gemeldeten Schadensort begutachten.

Wichtig auch dabei: Laut Grabowski waren einige Kameraden nach den Stürmen auf ihren Privathandys angerufen worden. Der Wehrführer betont, dass der reguläre Weg über die Rettungsleitstelle in Elmshorn führe – und das aus gutem Grund. „Ein Einsatz auf Zuruf kann im Zweifel auch mal durch die Lappen gehen.“ Bei einer möglichen Gefahr sei der Weg über die Rufnummer 112 der richtige. „Die Leitstelle koordiniert die Einsätze für uns“, berichtet Grabowski. „Und es kostet nichts.“