Amt Rantzau bekommt neuen Amtsdirektor : Matthias Bagger wird Nachfolger von Heinz Brandt

Matthias Bagger wird am 1. Januar 2020 neuer Amtsdirektor im Amt Rantzau. Der Amtsausschuss votierte einstimmig für ihn.

von Bastian Fröhlig

03. Juli 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt | „Ich denke, die Aufregung hat länger angehalten, als die halbe Stunde Sitzung heute“, sagte Amtsvorsteher Willi Hachmann am Montagabend nach der Sitzung des Amtsausschusses Rantzau. Etwa Dreiviertel der Mitarbeiter des Amts waren in den Sitzungssaal gekommen, um zu erfahren, wer ihr neuer Chef wird. Acht Bewerbungen hatte es für die Nachfolge von Heinz Brandt als Amtsdirektor gegeben. Die Politik schlug ausschließlich Matthias Bagger vor, der einstimmig gewählt wurde.

Er wohnt in Quickborn

„Mir fällt ein Stein vom Herzen. Denn die Aufregung war schon sehr groß“, sagte Bagger nach der Wahl. Der 52-Jährige ist derzeit noch als Teamleiter in der Bauaufsicht des Kreises Pinneberg tätig. „Ich muss jetzt erstmal den Landrat informieren, dass ich die Kreisverwaltung verlasse“, sagte Bagger.

Geboren wurde er in Flensburg. „Dann ging es ein wenig durch den Norden.“ Seit 2011 wohnt er in Quickborn-Renzel, seit 2012 ist er beim Kreis Pinneberg angestellt. „Das ist ein toller Arbeitgeber, aber ich habe für mich geringe Chancen gesehen weiterzukommen, weil ich nicht der Verwalter bin“, sagte der Diplom-Bauingenieur mit einem Magister in Jura.

Von schneller Entscheidung überrascht

„Ich hatte nicht mit so einer schnellen Entscheidung gerechnet. Letzte Woche war ich erst zum Vorstellungsgespräch hier“, sagte Bagger, der ab dem 1. Januar 2020 die insgesamt etwa 40-köpfige Verwaltung führen wird. „Ich bin nicht der Top-Profi im Verwaltungsbereich, aber ich weiß, dass es hier viele Top-Profis gibt. Es geht nur zusammen“, erläuterte er. Der Teamgedanke sei ihm wichtig. „Darauf habe ich auch als Fußballtrainer immer gesetzt“, sagte Bagger, der die B-Lizenz besitzt und Jugendmannschaften beim 1. FC Quickborn betreute. „Ich sehe viele junge Leute in der Verwaltung“, sagte er mit Blick auf die anwesenden Mitarbeiter. „Die brauchen wir auch alle, wenn ich an Themen wie Digitalisierung und eGovernment denke. Ich hoffe, es wird klappen. Ich gebe mir größte Mühe“, versprach er. Für ihn schließe sich auch ein Kreis. „Ich habe bei Professor Hans-Hermann Sass Vorlesungen belegt und freue mich, mit ihm arbeiten zu dürfen“, sagte Bagger zum Hemdinger Bürgermeister.

Der erste Verwaltungschef von außen

„Wir haben reichlich diskutiert und uns ein Bild von den Bewerbern gemacht“, sagte Hachmann. Der Amtsausschuss war bei den Vorstellungsgesprächen dabei. „Es ist der erste Verwaltungschef, den wir wählen, der von außerhalb kommt“, erläuterte er. „Bisher waren es immer Personen, die den Mitarbeitern bekannt waren, hier in der Verwaltung groß geworden sind oder teilweise hier ihre Ausbildung absolviert haben.“ Reimer Offermann, Bürgermeister Heede, erläuterte: „Wir haben vor der Wahl viel diskutiert. Es war uns als Politik wichtig zu zeigen, dass wir hinter dem Kandidaten stehen. Es hätte keinen Sinn gemacht, wenn jeder Kandidat eine Stimme erhalten hätte.“

Offermann und Hachmann geehrt

Bevor die Ausschussmitglieder und Amtsmitarbeiter Bagger beglückwünschten, ehre Hachmann Heedes Bürgermeister Reimer Offermann und seinen Amtskollegen Werner Schlüter aus Groß Offenseth-Aspern, die seit 25 Jahren im Amt sind.

Hachmann selbst wurde für 25 Jahre Vorsitz im Amtsausschuss ausgezeichnet. Als er Brandt für 20 Jahre als Amtsdirektor ehrte, gab es Standing Ovations. Brandt war sichtlich überrascht: „Jetzt mal ruhig. Ich habe das Gefühl, ich werde heute schon verabschiedet. So weit ist es noch nicht.“