„Es war die richtige Entscheidung“ : Marcel Holz vom Tourismus-Büro spricht im Interview über die Entwicklung des Stoppelmarkts

Barmstedt | Nur noch wenige Tage, dann geht es los: Am kommenden Freitag, 18. August, startet der Barmstedter Stoppelmarkt. Die Veranstaltung hat sich in den vergangenen Jahren weg vom klassischen Jahrmarkt hin zum modernen Stadtfest entwickelt. Im Interview spricht Marcel Holz vom Tourismus-Büro der Stadt Barmstedt über die Entscheidung, die Organisation des Markts in private Hände zu geben und die Zukunft der Barmstedter Großveranstaltung. Das Gespräch führte Christian Uthoff.

Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere am Stoppelmarkt?

Die Veranstaltung geht ja eigentlich darauf zurück, dass die Felder abgeerntet sind und nur noch die Stoppeln stehen. Dann wurde gefeiert. Alle aus der Stadt haben darauf angestoßen, dass die Arbeit erledigt ist. Das hat sich über die Jahre dann zu einem Jahrmarkt entwickelt. In der jüngeren Vergangenheit haben wir nun die dritte Stufe erreicht – hin zu einer Art Stadtfest. So wie ich die Rückmeldung aus den letzten Jahren bekommen habe, kehren wir zu einer Veranstaltung zurück, auf der man die Leute trifft, die man jahrelang nicht mehr getroffen hat. Nicht zu 100 Prozent, aber es ist eine Veranstaltung, auf der man sich gemeinsam trifft, isst, trinkt und einen schönen Abend hat. Viele Leute kommen auch nun über mehrere Tage hinweg. Das ist eine schöne Entwicklung.

Wie hat sich der Stoppelmarkt aus Stadtsicht entwickelt, nachdem Veranstalter Michael Sonnenberg ihn 2015 übernommen hatte?

Die Geschichte begann ja schon 2013. Damals hatte es auf dem Weihnachtsmarkt gebrannt. Sicherheit und Brandschutz waren auch schon vorher ein wichtiges Thema, aber natürlich bekam es zu diesem Zeitpunkt noch einmal eine neue Richtung. Daraus ergab sich für den Stoppelmarkt 2014, dass wir aufgrund der Enge in die Innenstadt nicht besonders viele Buden stellen konnten. Das hat sich im Laufe der Zeit und in Absprache mit verschiedenen Behörden auch wieder etwas relativiert.

Nach dem Stoppelmarkt 2014 hatten wir einige Leute aus Barmstedt eingeladen, die immer Teilnehmer waren – unter anderem auch Günter Sattler. Wir haben gesagt: Wir müssen etwas machen, der Stoppelmarkt muss anders aussehen. Und dazu brauchen wir neue Ideen. In diesem Zusammenhang haben wir uns auch damit beschäftigt, dass das Jahrmarkt-Geschäft eher ein rückgängiges ist. Der normale Jahrmarkt holt so niemanden mehr in die Innenstadt. Es ist keine Veranstaltung mehr wie vor 35 Jahren, wo der Jahrmarkt noch die Attraktion war. Die Zeiten ändern sich.

Was passierte dann?

Günter Sattler hat angeboten, einen Kontakt herzustellen. Wir haben Gespräche geführt und die wesentliche Neuerung dabei war: Wir machen ein Bühnenprogramm. Wir gingen also weg vom klassischen Jahrmarkt. Die Leute sollten länger verweilen und ein Show-Programm genießen. Aber das was die Menschen am Jahrmarkt mögen – Bratwurst, gebrannte Mandeln, Zuckerwatte, Kinderkarussells – das sollte alles erhalten bleiben.

Wir haben ein Programm geschnürt und ich bin stolz darauf, dass wir diesen Schritt gegangen sind. Wir haben uns mit der Politik zusammengesetzt und in unterschiedlichsten Runden darüber gesprochen. Es war auch ein Risiko. Nachdem wir 2014 den Stoppelmarkt kleiner bauen mussten, kam große Kritik auf. Das hat einige Beteiligte stark getroffen hat, wenn man später in der Zeitung liest, dass jemand versucht habe, den Stoppelmarkt zu töten. Das war nicht die Intention.

Wir sind das Risiko eingegangen und waren sehr erleichtert, dass alles positiv aufgenommen wurde und alles geklappt hat. Der Veranstalter war so zufrieden, dass er gesagt hat: Wir machen das nächstes Jahr wieder. Und jetzt sind wir so weit, dass wir den Vertrag in diesem Jahr verlängert haben. Auch in den Jahren 2018, 2019 und 2020 wird Michael Sonnenberg die Organisation übernehmen.

Aus Sicht der Stadt war es also genau richtig so, den Markt in private Hände abzugeben?

Genau, das ist richtig.

Gibt es auch Sicht der Stadt oder der Politik Verbesserungsvorschläge für die Zukunft?

Wir sind ja in ständigem Dialog. Wobei ich ganz klar sagen muss: Die Ideenentwickler sind Michael Sonnenberg und Günter Sattler. Was wir einbringen in die Gespräche, sind die Dinge, die uns als Verwaltung angehen, sprich: die Verkehrsführung, Sicherheit und mehr. Die beiden gehen mit einem frischen Blick an das Thema. Gerade in diesem Jahr sind wieder viele neue Sachen dabei. Das Humburg-Haus wird in den Markt integriert, der Autoscooter wechselt den Standort. Das sind alles Dinge, die wir unterstützend begleiten, aber der erste Impuls geht von den Organisatoren aus. Das machen die sehr gut. Verbesserungsvorschläge haben wir derzeit nicht. Wir sind sehr zufrieden damit, wie es läuft. Für uns ist das eine runde Geschichte. Nicht umsonst haben wir gesagt: Wir wollen den Vertrag verlängern. Wir kommen da auch schon in einem Bereich an, in dem wir sagen: Ein Bühnenprogramm für vier Tage zu organisieren, das kann eine Verwaltung kaum noch. Das ist schon Großevent-Planung.

Die Politik hatte dieses Jahr angeregt, kostenlose Angebote für Kinder bereitzustellen. Das haben die Organisatoren berücksichtigt und in Kooperation mit der Volksbank die Kinderarena am Humburg-Haus auf die Beine gestellt. Auf der Schiene werden wir auch weiterarbeiten. So ergibt sich jedes Jahr eine kleine Änderung.

Gibt es Schätzungen, wie viele Besucher jedes Mal zu dem Markt nach Barmstedt kommen?

Das ist schwer zu sagen, weil Besucher an der einen Stelle kommen und an der anderen Stelle gehen. Das sind schon einige. Vorsichtig geschätzt kommen am Stoppelmarkt-Wochenende von Freitag bis Montag etwa 10.000 Besucher, vielleicht auch mehr. Die sind aber nicht alle gleichzeitig da.

Es gab in der vergangenen Wochen das Koordinierungsgespräch des Ordnungsamts mit den Veranstaltern und der Polizei. Was ist da besprochen worden?

Sonst ist während des Stoppelmarkts die Innenstadt komplett gesperrt und der Verkehr läuft über die Umgehungsstraße. Das ist dieses Jahr nicht möglich, da die Umgehungsstraße noch gesperrt ist. Das heißt, wir müssen die Verkehrsführung über die reguläre Umleitung machen, aber wir haben auch eine innerörtliche Umleitung über die Feldstraße, Reichen-straße und Hamburger Straße. Das wird man dieses Jahr daran merken, dass der Autoscooter nicht mehr auf dem Parkplatz an der Ecke Reichenstraße/Feldstraße steht. Das liegt daran, dass wir gesagt haben: Wir können nicht mit gutem Gefühl die Straße offen und gleichzeitig die Besucher über die Fahrbahn laufen lassen. Was den Autoscooter angeht, haben wir mit dem alten Rewe-Parkplatz eine Lösung gefunden. Wir sperren also eine weitere Fläche im Innenstadtbereich und führen die Umleitungsstrecke etwas anders.

Ab wann wird die Stadt gesperrt?

Wir veranstalten Mittwochnachmittag den Wochenmarkt. Direkt danach beginnt auf dem Marktplatz der Aufbau der Bühne. Bei den Karussells dauert es sowieso etwas länger. Die Arbeiter sind teilweise auch schon ab Dienstag bei der Arbeit – aber alles auf Flächen, wo sie den Verkehr nicht beeinträchtigen. Die Innenstadt ist dann ab Mittwochabend gesperrt.

Der alte Rewe-Parkplatz – sie sprachen es an – wird benutzt. Die Besucher müssen dorthin kommen, die Marktstraße bleibt aber zum Teil für den Verkehr frei, um den Weg zu den Supermärkten zu ermöglichen. Könnte das nicht eng werden?

Da soll es eine Besucherlenkung geben. Die Stände sollen dementsprechend aufgestellt werden, dass die Gäste nicht über die ganze Fläche laufen, sondern die Straße an einer Stelle überqueren. Wir haben in der Innenstadt aber auch eine andere Situation als im Kurvenbereich Feldstraße/Reichenstraße. In der Marktstraße mache ich mir weniger Sorgen, das ist eine Tempo-20-Zone.



von Christian Uthoff

erstellt am 14.Aug.2017 | 10:00 Uhr