„Man muss lernen, Nein zu sagen“

Freundeskreis Barmstedt besteht seit fünf Jahren / Viele rutschen durch Schicksalsschläge in die Sucht / Weitere Betroffene sind willkommen

von shz.de

06. Oktober 2018, 16:08 Uhr

Seit fünf Jahren trifft sich der Freundeskreis Barmstedt – eine Selbsthilfegruppe für Alkoholabhängige – regelmäßig. Diesen Geburtstag haben die Mitglieder jetzt in der Jugendbildungsstätte gefeiert. Auch der Landesvorsitzende der Freundeskreise Schleswig-Holstein, Wolfgang Gestmann, begrüßte die Gäste. Die Mitglieder sprachen offen darüber, wie sie in die Abhängigkeit gerieten und wieder herauskamen. Fritz Mohr (Name geändert) war, ohne es genau zu registrieren, in die Sucht gerutscht. „Ich habe wie viele andere Alkohol im Jugendalter probiert und weiter getrunken, bis ich irgendwann abends zwei Flaschen Wein leerte“, sagt der 53-Jährige. Er habe gemeint, damit Stress abbauen zu können und runterzufahren. Der Wein wechselte mit Wodka, und irgendwann ertappte er sich dabei, schon morgens den ersten Schluck zu nehmen. „Ich musste auf einen bestimmten Alkohol-Level kommen, damit meine Hand nicht mehr zitterte“, sagt er. Insgesamt habe diese Zeit 30 Jahre gedauert, die letzten zehn davon seien sehr schlimm gewesen.

„Als mein Arbeitgeber persönliche Gespräche mit mir führte und mir den Firmenwagen wegnahm, waren das die Bremse und der Knüppel, über die ich endlich stolperte“, erinnert sich Mohr. „Ich merkte, ich muss etwas tun“, sagt er. Er sei zum Entzug in eine Klinik und anschließend zur ambulanten Reha gegangen. „Ich habe gelernt zu akzeptieren, dass Sucht eine Krankheit ist“, sagt er, der seit zwei Jahren trocken ist. „Ich nehme vieles bewusster wahr und habe keine peinlichen Aussetzer mehr“, berichtet er stolz. Das neue Leben erfordere aber Disziplin und Kraft, die er in der Gruppe finde. „Ohne Alkohol habe ich ein neues Lebensgefühl“, so Mohr, der seinem Arbeitgeber dankbar ist, der viel Rücksichtnahme gezeigt und zu ihm gehalten habe.

Jens West (Name geändert) fiel durch den Schicksalsschlag, als seine Mutter 1983 starb, in ein tiefes Loch. „Ich bin in verkehrte Kreise gekommen, habe Arbeit und Wohnung verloren und auf der Straße gelebt“, erzählt der 61-Jährige. Er habe Gleichgesinnte gefunden, mit denen er von morgens bis abends trank. Zu allem Überfluss sei er noch mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Danach wollte er sein Leben ändern. Er ging mehrfach zur Entgiftung in eine Klinik und in ein Therapiezentrum. „Vor sechs Jahren wurde ich rückfällig“, sagt er schonungslos. Er habe erneut aufgehört zu trinken, habe eine Entgiftung gemacht – und Leute kennengelernt, mit denen er die Selbsthilfegruppe gründete. „Sie ist für mich zur Familie geworden“, sagt West. Es hätten sich tiefe Freundschaften entwickelt. „Wir unternehmen privat viel“, so West. Seit dem Rückfall vor sechs Jahren sei er am Stück abstinent, seit zwölf Jahren habe er wieder eine Wohnung.

Die Gruppenmitglieder wünschen sich, dass Alkohol – wie in anderen Ländern – auch hier nicht überall verfügbar ist. Hinweise auf Gefährdung wie auf Zigarettenschachteln wären ihrer Meinung nach ebenfalls gut. Sie wünschen sich zudem, dass die Politik sich mehr um diese Probleme kümmert, und wollen Politiker darauf ansprechen. „Der Freundeskreis bedankt sich bei den Suchtberatungsstellen, Krankenhäusern, dem Kreisjugendring und dem Ahornhof für die jahrelange gute Zusammenarbeit“, sagt Leiter Thomas Beckmann.

Die Gruppe besteht aus Betroffenen und ist Treffpunkt für Menschen mit Alkoholismus. „Diese Krankheit ist seit 50 Jahren anerkannt“, betont Beckmann. Jeder sei willkommen. Die Mitglieder treffen sich donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr in den Räumen der Jugendbildungsstätte an der Düsterlohe. Nähere Infos gibt es unter der Telefonnummer (01 52) 33 76 12 47. „Niemand verpflichtet sich zu etwas, die Freiwilligkeit ist wichtig. Es kann auch ein Schnupperkurs bei uns gemacht werden“, betont Beckmann und ergänzt: „Kommunikation ist wichtig.“ Jeder müsse an sich arbeiten, die Krankheit selbst erkennen und akzeptieren, sagt er. Man müsse lernen, Nein zu sagen und auch, sich Hilfe holen. Außerdem dürfe man Probleme nicht wegschieben oder von anderen lösen lassen.

In der Selbsthilfegruppe könne jeder seine Probleme und Sorgen mitteilen, betont ihr Leiter. Im Freundeskreis könnten Wege aus der Sucht aufgezeigt werden, da jeder seine eigenen Erfahrungen gemacht habe. „Jeder kann etwas zur Selbsthilfe beisteuern“, so Beckmann. Die Gruppe fange auch Mitglieder auf, die in brenzlige Situationen geraten seien und bei denen der Suchtdruck einsetze.