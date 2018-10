Leuchtendes Herbstlaub als Event

Besucher genießen besondere Atmosphäre im Arboretum in Ellerhoop / Fotografen nutzen ihre Chance

von Janina Schmidt

30. Oktober 2018, 16:50 Uhr

Lichterschlangen am Wegesrand führten vom Eingang hinunter zum See. Unterwegs verlockten lilafarbene Scheinwerfer an den großen Glaswänden im Purpurgarten viele Besucher zum Stehenbleiben. Und zum Fotografieren: „Jetzt läufst du wieder ins Bild“, wies eine Frau ihren Ehemann zurecht, als der aus Versehen ins Blickfeld ihrer Kamera trat. Aus Glückstadt war sogar ein ganzer Fotoclub angereist. Eine Stammbesucherin kannte das schon: „Das ist immer so beim Herbstfest.“

Viele Fotografen hatten sogar Stative dabei, denn der Höhepunkt des Tages entfaltete seine volle Wirkung erst mit der Dämmerung. Dann illuminierten Scheinwerfer das sowieso schon bunte Farbenspiel des Herbstlaubs im Arboretum in Ellerhoop. Bei Windstille vervielfältigte die glatte Oberfläche des Sees die Lichteffekte.

Zwei Tage lang lud der Park am Wochenende zum Herbstfest, schon am Sonnabend genossen es viele bei prächtigem Herbstwetter. Gerd Reinhold aus Hamburg war mit seiner Frau Angelika gekommen, die beiden erwarteten jetzt den Sonnenuntergang. „Letztes Mal sind wir schon vor der Beleuchtung nach Hause gefahren“, erzählte er.

Am Sonntag musizierte die Harfenistin Birthe Meyer, am Sonnabend trat das Schüler-Bläserensemble der Segeberger Kreismusikschule am See auf. Trinkschokolade, Kaffee und Punsch sorgten für Wärme, dazu gab es Torten, Schmuck, Marmelade und Keramikfiguren zu kaufen. Barocke Musik am See, bunte Scheinwerfer unter den Bäumen und ein paar Stände bildeten das Rahmenprogramm für die bunten Blätter. Für Angelika Reinhold hätte es gern mehr sein dürfen: „Als wir das letzte Mal hier waren, gab es mehr Aussteller, das fand ich besser.“

Vor allem Ahorn-, Nymphen- und Amberbäume sorgten für Farbe. Die Sumpfzypressen im See gaben ihre dezenteren Töne dazu. Christa Thomsen aus Pinneberg sammelte am Wegesrand gelbe Blätter, die ein Ginkgo abgeworfen hatte. In der Hand trug sie schon ein besonders großes Exemplar vom Tulpenbaum. „Ich presse die“, verriet sie.

„Ich habe heute noch Laub geharkt“, erzählte Peer Hobusch aus Quickborn. „Das betrachte ich nicht als Arbeit“, sagte der Gartenliebhaber. „Das Buchenlaub ist einfach schön.“ Bei seinem ersten Besuch nach mehreren Jahren zollte er dem Park Anerkennung: „Das hat sich mächtig entwickelt.“

Lars Schütze aus Pinneberg kommt regelmäßig ins Arboretum, das Herbstfest ist für ihn ein Pflichttermin: „Das ist ein besonderer Anlass, ein Highlight.“ Heike Engel aus Quickborn fasste ganz kurz zusammen, was sie nach Ellerhoop gelockt hatte: „Die Farben des Herbstes.“