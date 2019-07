Lebensgefahr am Gleis

Immer wieder überqueren Menschen Bahngleise dort, wo sie nicht überquert werden dürfen. Aufgrund eines aktuellen Falls in Elmshorn warnt die Polizei noch einmal eindringlich davor, die Schienen zu betreten. Das bedeute Lebensgefahr. Und auch an offiziellen Übergängen – wie auf diesem Foto – ist Vorsicht angesagt.

von Christian Uthoff

18. Juli 2019, 16:00 Uhr

Barmstedt/Elmshorn | Der Fall ist erst wenige Tage alt: Kinder öffnen die Fluchttür einer Lärmschutzwand in Elmshorn, um die vielbefahrene Bahnstrecke von Hamburg nach Neumünster zu überqueren. Bis zu 160 Stundenkilometer schnell sind manche Züge dort unterwegs – ein Aufenthalt im Gleisbereich bedeutet demnach Lebensgefahr. Bereits wenige Tage zuvor musste eine Nordbahn eine Schnellbremsung einleiten. Der Fahrer hatte Kinder beim Überqueren der Gleise gesehen – erneut im Bereich Hainholz.

Es sind keine Einzelfälle, mit denen es die Bundespolizei zu tun hat: Seit Jahresbeginn hat es laut Pressesprecher Hanspeter Schwartz 40 bekannt gewordene Fälle gegeben, in denen sich Menschen unerlaubt im Gleisbereich aufgehalten haben und sich selbst und andere damit in Gefahr brachten. „Das ist nicht gerade wenig“, sagt er. Die Zahl gilt nur für den Bereich der Bundespolizeiinspektion Flensburg, die den Westen Schleswig-Holsteins von Flensburg bis Hamburg umfasst – also auch den Kreis Pinneberg.

Entdecke jemand Personen im Gleisbereich, könne die Bundespolizei zum einen einen Langsamfahrbefehl an die Züge ausgeben, so Schwartz weiter. Oder man sperre die Strecken gleich, bis die Gefahr vorüber sei. So wie am 6. Juli: Als Kinder beim Überqueren der Gleise in Elmshorn entdeckt worden waren, sperrte die Polizei die Strecke für 15 Minuten.

Die Bundespolizei bittet Eltern darum, mit ihren Kindern über das lebensgefährliche Fehlverhalten zu sprechen und auf die offiziellen Übergänge hinzuweisen. „Wir wollen an die Vernunft appellieren“, sagt Schwartz. Zudem hätten die Beamten wie angekündigt ihre Kontrollen im Bereich Hainholz verstärkt: „Wir haben diesen Bereich mehrfach mit dem Streifenwagen angefahren“, berichtet er. Damit habe die Polizei eine präventive Wirkung erzielt. „Festgestellt haben wir nichts“, sagt der Pressesprecher.

Die Bahnanlagen seien zudem kein Abenteuerspielplatz, unterstreicht Schwartz. „Gerade in den Sommerferien haben wir in ganz Schleswig-Holstein spielende Kinder auf den Bahnanlagen“, berichtet er. Immer wieder würden sich die Jungen und Mädchen in Lebensgefahr begeben. „Man hört die Züge nicht mehr, wenn sie kommen“, sagt er. Der Anziehungspunkt Schiene: Auch die Deutsche Bahn (DB) weist auf die Gefahren hin: „Gerade unsere Anlagen, Gleise und Züge üben auf junge Menschen oft eine große Faszination aus und wecken die Neugierde. Es ist uns daher ein wichtiges Anliegen, jetzt noch einmal auf das richtige Verhalten an Bahnanlagen aufmerksam zu machen, damit aus Spaß nicht plötzlich bitterer Ernst wird“, erklärt Volker Hentschel von der Deutschen Bahn. Generell gelte, dass es verboten ist, Bahnanlagen zu betreten. „Auch wenn Fotos im Gleis oder die Abkürzung über die Schienen noch so verlockend und berechenbar scheinen – hier droht ernste Gefahr. Züge können, anders als Straßenfahrzeuge, Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg von bis zu einem Kilometer“, warnt Hentschel.

Und selbst wenn kein Unglück passiert, so Schwartz, könne das Spielen der Kinder ernste Folgen haben: „Wenn Kinder an der Strecke beobachtet werden, dann wird der komplette Bahnverkehr gestoppt und unsere Kollegen machen sich auf den Weg, um sie dort wegzuholen. Zwar setzen wir in erster Linie auf Aufklärung, aber es kann auch sein, dass rechtliche Schritte eingeleitet werden.“ Zum einen können die Erziehungsberechtigten belangt werden, zum anderen aber auch die Kinder selbst. Denn auch wenn die Jungen und Mädchen nicht strafmündig sind, können sie ab dem siebten Lebensjahr für die Kosten des Einsatzes und die Zugausfälle haftbar gemacht werden. „Das kann ganz schnell ein fünfstelliger Betrag sein, der vollstreckt wird, sobald sie volljährig sind.“

Und wie sieht es abseits der Hauptstrecken auf den Nebenstrecken im Kreis Pinneberg aus? Dort ist die AKN mit ihren Triebwagen zwischen Elmshorn, Barmstedt und Henstedt-Ulzburg sowie zwischen Neumünster, Quickborn und Hamburg unterwegs. Statistiken zu Personen im Gleisbereich gebe es nicht, berichtet die AKN. Grundsätzlich sei es außerhalb der offiziellen Übergänge verboten, die Gleise zu überqueren oder sich im Gleisbereich aufzuhalten, betont Pressesprecherin Christiane Lage-Kress. „Egal, wo.“

Aber auch die offiziellen Übergänge seien problematisch. Dort gebe es immer wieder kritische Situationen – pro Tag etwa einmal, in der sich Menschen nicht an die entsprechenden Regeln hielten, so Lage-Kress. Das betreffe alle AKN-Strecken, und vor allem die Übergänge, an denen besonders viele Menschen unterwegs seien. Dazu zählten unter anderem Quickborn und Burgwedel. 38 Bahnübergänge hat die AKN laut Lage-Kress im Kreis Pinneberg, davon 28 mit Schranken gesichert. Von den 38 Bahnübergängen im Kreis Pinneberg gehören 18 zur Linie A 1 und 20 zur Linie A 3. Die Situationen seien dabei ganz unterschiedlich – vom Überqueren eines Bahnübergangs bei Rot bis zum riskanten Überqueren eines Fußgängerübergangs im Bahnhof, um einen Zug noch zu erreichen. Bei den mit Umlaufgittern gesicherten Überwegen wie am Barmstedter Bahnhof müsse man sehr aufmerksam sein, und sich vergewissern, dass kein Zug komme, sagt sie.

Von Gefahrensituationen an Übergängen erhalte die AKN meist durch ihre Fahrer Kenntnis, sagt Lage-Kress. „In der Regel geben die Kollegen das weiter. Das hängt aber auch von der Situation ab.“ Im Ernstfall werde auch die Landespolizei (siehe Info-Kasten) hinzugezogen. Auf der Strecke werde ein Warnton abgegeben oder der Zug fahre gar nicht erst los, wenn er noch am Bahnsteig stehe. Um für die Gefahren an Bahnübergängen zu sensibilisieren, biete die AKN gemeinsam mit der Polizei Präventionsunterricht im Schulunterricht an.

Trotzdem gibt es immer wieder Unglücke. Verkehrsunfälle mit Verletzten und Getöteten an Bahnübergängen in Schleswig-Holstein habe es in diesem Jahr bislang vier gegeben. Fünf Menschen wurden leicht verletzt und eine Person getötet. „Unfälle an Bahnübergängen sind zum Glück selten, dann aber häufiger als andere Unfälle mit schweren Folgen verbunden“, sagt Sprecher Torge Stelck von der Landespolizei. Besondere Schwerpunkte im Land gebe es nicht.