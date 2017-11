Weihnachts-Aktion : Lebendiger Adventskalender: Die Gastgeber in Barmstedt stehen fest

von Christian Uthoff

erstellt am 29.Nov.2017 | 16:27 Uhr

Barmstedt | Das Integrationszentrum Leuchtturm, der Seniorenpark am Rantzauer See, der Handels- und Gewerbeverein, die Singgemeinschaft, die Barmstedter Zeitung und viele mehr: Sie alle werden ab kommendem Freitag, 1. Dezember, am zweiten Lebendigen Adventskalender der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Barmstedt teilnehmen.

Start der Veranstaltungsreihe wird wie im vergangenen Jahr bei Pastor Steenbuck im Pastorat in der Chemnitzstraße 9 in Barmstedt sein. Die kurzen Veranstaltungen finden immer abends ab 19 Uhr statt. Die Gastgeber planen den Ablauf jeweils selbst; Vorgaben gibt es keine. Jeweils sonntags ist der Gottesdienst in der Barmstedter Heiligen-Geist-Kirche Bestandteil des Adventskalenders. Enden wird die Reihe mit dem Heiligabend-Gottesdienst.

Ebenfalls wie im vergangenen Jahr finden auch dieses Mal nicht alle Termine in Barmstedt statt. Einzelne Termine sind in Lutzhorn und Heede geplant. Im Info-Kasten sind alle Gastgeber samt Adresse aufgeführt. Ist kein Ortsname angegeben, findet die Veranstaltung in Barmstedt statt.

Die Barmstedter Zeitung wird dieses Mal am Nikolaus-Tag, 6. Dezember, Gastgeber des Lebendigen Adventskalenders sein. Unter anderem wird dann der Popchor Rhythm&Voices auftreten.

Adventskalender: Das sind die Termine in der Region

1. Dezember: Pastor Steenbuck, Chemnitzstraße 9

2. Dezember: Familie Semmelhack, Fahrradcafé, Reihe 6, Lutzhorn

3. Dezember: Gottesdienst in der Heiligen-Geist-Kirche

4. Dezember: Leuchtturm, Reichenstraße 6

5. Dezember: Singgemeinschaft Barmstedt, Humburg-Haus, Chemnitzstraße 10

6. Dezember: Barmstedter Zeitung, Reichenstraße 17

7. Dezember: Freiwillige Feuerwehr Barmstedt, Marktstraße 41

8. Dezember: Karen Maranis, Grasenmoor 5, Heede

9. Dezember: Familie Jessen, Jittkamp 28

10. Dezember: Gottesdienst in der Heiligen-Geist-Kirche

11. Dezember: Maja Eichhorn und Jugendgruppen, Gemeindehaus, Chemnitzstraße 26

12. Dezember: Familie Hansen, Am Markt 18

13. Dezember: Familie Gallas, Mühlenstraße 95

14. Dezember: Familie Poier, Hauptstraße 6, Lutzhorn

15. Dezember: Handels- und Gewerbeverein, Marktplatz

16. Dezember: Familie Gottschalk, Kuhberg 41

17. Dezember: Gottesdienst in der Heiligen-Geist-Kirche

18. Dezember: Familie Hütter, Reichenstraße 22

19. Dezember: Seniorenpark am Rantzauer See, Marktstraße 47

20. Dezember: Familie Schmidt, Amalie-Schoppe-Weg 5

21. Dezember: Familie Schmid, Nappenhorner Koppel 23

22. Dezember: Malteser, Königstraße 36

23. Dezember: Familie Bornholdt, Beim Reihergehölz 9a

24. Dezember: Gottesdienste in der Heiligen-Geist-Kirche