Barmstedter Zeitung ist ebenfalls Gastgeber : Lebendiger Adventskalender der Kirche: Das sind die Termine in Barmstedt

Der Popchor Rhythm & Voices wird am 4. Dezember in der Redaktion zu Gast sein.

Avatar_shz von Tobias Thieme

29. November 2019, 15:00 Uhr

Barmstedt | Es ist wieder so weit. Vom 1. Dezember an gibt es in Barmstedt wieder einen lebendigen Adventskalender, organisiert von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Barmstedt. Auch die Barmstedter Zeitung beteiligt sich daran.

Popchor kommt am 4. Dezember zur BZ

Am Mittwoch, 4. Dezember, kommt um 19 Uhr der Popchor Rhythm & Voices Barmstedt ins Servicecenter der Barmstedter Zeitung. Der 1996 gegründete Chor mit etwa 40 Sängerinnen und Sängern aus der Region Barmstedt-Elmshorn hat vor allem Stücke aus Pop, Folk, Jazz, Filmmusik, Gospel und Musicals im Repertoire. Die Stücke sind drei bis fünfstimmig arrangiert.

Das Schema des lebendigen Adventskalenders: Jeden Abend treffen sich die Menschen, um dem Vorweihnachtstrubel für eine kurze Zeit zu entfliehen und gemeinsam zu singen, zu klönen oder Geschichten zu hören. Was genau gemacht wird, bleibt jedem Veranstalter selbst überlassen. So darf auch getanzt, gequizzt oder gespielt werden.

Laterne weist den Weg

Eine Laterne weist Neugierigen den Weg zur jeweiligen Tür. Los geht es in der Regel um 19 Uhr. Jede Aktion dauert etwa 15 Minuten. Die Stationen im Überblick:

1. Dezember, 10 Uhr, Gottesdienst in der Heiligen-Geist-Kirche

2. Dezember, Familie Jessen, Jittkamp 28

3. Dezember, noch nicht bekanntgegeben

4. Dezember, Barmstedter Zeitung, Reichenstraße 7

5. Dezember, Familie Huckfeldt, Melkhus, Schlosskamp in Heede

6. Dezember, Familie Mohr, Rantzau 18, an der Schleuse

7. Dezember, Familie Gallas, Mühlenstraße 95

8. Dezember, 10 Uhr, Gottesdienst in der Heiligen-Geist-Kirche

9. Dezember, Waldburg, Moltkestraße 15

10. Dezember, Kirchenbüro, Chemnitzerstraße 28

11. Dezember, Familie Wünsche, Hermann-Löns-Weg 19

12. Dezember, Malteser, Königstraße 36

13. Dezember, Förderverein Bücherei, Holstenring 10

14. Dezember, 18 Uhr, Stadt Barmstedt, auf der Schlossinsel

15. Dezember, 10 Uhr, Gottesdienst in der Heiligen-Geist-Kirche

16. Dezember, Familien Herrmann/Kahlert, Theodoer-Storm-Straße 7

17. Dezember, Feuerwehr Barmstedt, Marktstraße 41

18. Dezember, Familie Möller, Böttcherweg 9

19. Dezember, Seniorenheim Rantzau, Marktstraße 47

20. Dezember, Familie Schmid, Moltkestraße 5

21. Dezember, Familie Schmidt, Amalie-Schoppe-Weg 5

22. Dezember, 19 Uhr, Gottesdienst in der Osterkirche Sparrieshoop

23. noch nicht bekanntgegeben

24. Dezember, Gottesdienst in der Heiligen-Geist-Kirche.