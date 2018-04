Wiedereingliederung in die Krückau : Langeln: Wo Meerforelle und Lachs Zuhause sind

Auch im kommenden Jahrzehnt wird sich der Sportanglerverein Elmshorn-Barmstedt um die Wiedereingliederung von Lachs und Meerforelle in die Krückau kümmern.

von Christian Uthoff

19. April 2018, 16:00 Uhr

Langeln | Schon seit den 1970er-Jahren kümmert sich der Sportanglerverein Elmshorn-Barmstedt um den Oberlauf der Krückau bei Langeln. Dort arbeiten die Mitglieder ehrenamtlich daran, Lachs und Meerforelle in dem Gewässer und den umliegenden Bächen anzusiedeln. Ihr großes Projekt werden sie auch im kommenden Jahrzehnt fortsetzen: Wie Wilfried Pingel, Vorsitzender des Langelner Bauausschusses mitteilte, werde der seit Jahren laufende Pachtvertrag zwischen Verein und Gemeinde für mindestens weitere zwölf Jahre fortgesetzt. „Wir haben überhaupt keine Veranlassung, das nicht fortzuführen“, sagte Pingel. Und auch die Angler wollten den Pachtvertrag gern verlängern, was automatisch geschehe, wenn er nicht von einer der Parteien rechtzeitig gekündigt werde. „Wir wollen weiterarbeiten“, berichtete der stellvertretende Vorsitzende Peter Böge. Die lange Laufzeit sei für die Angler dabei wichtig, um ihr Vorhaben über längere Zeit planen zu können.

Während der Sitzung informierten er sowie der Vorsitzende Mark-André Kaminski die Ausschussmitglieder über das große Projekt der Angler und ihre ehrenamtliche Arbeit. Böge nutzte zudem die Gelegenheit, dem scheidenden Bürgermeister Hans-Detlef Fuhlendorf für seine Unterstützung in den vergangenen Jahren zu danken. „Es gab immer Hilfe, wenn wir Probleme hatten. Im Namen des Vorstands sage ich vielen Dank“, so Böge.

Foto: Archivfoto: Ernst-Gerhardt Scholz

Die Hegepläne des Vereins seien auf mehrere Jahre ausgelegt, erläuterte der stellvertretende Vorsitzende weiter. Der Oberlauf der Krückau bei Langeln werde für Brut und Aufzucht, aber nicht zum Angeln genutzt, unterstrich er. Ziel sei die Wiedereingliederung von Lachs und Meerforelle in Krückau. Zudem arbeite der Verein auch an der Pinnau. „Alle Fließgewässer werden den Vorgaben entsprechend mit Forellenbrut besetzt“, so Böge. Die werde zuvor gezüchtet und anschließend ausgesetzt. Nach vier bis fünf Jahren im Meer sollen die Forellen nach Langeln zurückkehren und dann ablaichen.

Dabei unterstützt der Verein die Fische: Angler nutzen die Krückau im Herbst zum Laichfischen, dabei werde elektrisch abgefischt, Eier und Sperma abgestreift und die befruchteten Eier in Aufzuchtbecken bis zum Schlüpfen gepflegt. „Wir haben eine Brutanlage, dort werden die Eier ausgebrütet. Ansonsten machen wir hier gar nichts“, sagt Böge. Anglerisch genutzt werde die Krückau erst ab Heede.

Foto: Christian Uthoff

Böge schätzt, dass der Verein 130 000 Brütlinge im gesamten Bereich aussetze. Der Schwund sei aber groß, weil sie auch anderen Tieren als Nahrung dienen. Aber: „In das Wasser, aus dem sie kommen, gehen sie auch wieder zurück.“ Wie viele Fische letztlich zurückkommen, sei nicht messbar. Aber der Erfolg sei sichtbar. Andernfalls gebe es überhaupt keine Meerforellen mehr in Langeln. „Und wir hoffen auch, dass die Lachse nachkommen.“ Wenn der Verein an Lachsbrut komme, setze er auch die aus. Hinzugekauft werde aber nichts, betont Böge.

Für Krückau und Pinnau gebe es Master-Pläne, die gemeinsam mit dem Land festgelegt und umgesetzt würden, sagt der stellvertretende Vorsitzende. Die Wasserqualität der Krückau sei sehr gut, seitdem die Kläranlagen in Betrieb seien. Auch die Ablagerungen auf dem Untergrund verschwänden mit der Zeit. Der Blick der Angler richte sich aufgrund ihres Projekts aber auch auf Barmstedt. „Die Fischtreppe ist aus den 1970er-Jahren. Sie wird von den Salmoniden genutzt, aber Neunauge und Kröten schaffen die Treppe nicht“, sagt Böge. Daher stünden die Pläne für eine Aufstiegshilfe oder Sohlgleite im Raum. „Dann könnten alle Arten durch Barmstedt und nach Langeln kommen.“

Den Einsatz für das Projekt sowie Umwelt und Natur leiste der Verein gern, betont Böge. „Und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten klappt sehr gut.“ Auftretende Probleme würden schnell durch direkte Gespräche gelöst werden. Der Verein finanziere sich zudem eigenständig durch Mitgliederbeiträge.