L 75: Bauende erst am 29. September

von Christian Uthoff

erstellt am 08.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Das Ende der Bauarbeiten an der Landesstraße 75 (L 75) in Barmstedt wird sich verzögern: Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) teilte gestern mit, dass mit der kompletten Freigabe der Straße erst am Freitag, 29. September, zu rechnen sei. Während des Ausbaus der vorhandenen Asphaltschichten und der Kanalsanierungsarbeiten seien „nicht vorhersehbare Vorkommnisse“ aufgetreten, die zu einer Verlängerung der Arbeiten führen.

Nach Abschluss der Arbeiten an der Hamburger Straße zwischen Heede und Barmstedt saniert der LBV zur Zeit noch einen Abschnitt der Barmstedter Umgehungsstraße. Zwischen der Kreuzung Spitzerfurth/Kampstraße bis zur Kreuzung Ede-Menzler-Weg werden Kanal- und Straßenbauarbeiten durchgeführt. Ursprünglich sollten sie heute enden. Das sei aber leider nicht möglich, so der LBV in seiner Mitteilung. So befände sich beispielsweise im Bereich des zu sanierenden Kanals ein Kabelpaket, welches die Arbeiten erschwere und verzögere.

Nach derzeitigem Zeitplan sollen die Kanalsanierung und die Erdbauarbeiten in der kommenden Woche so weit abgeschlossen sein, dass am Sonnabend, 16. September, die Tragschicht und am darauffolgenden Montag, 18. September, die Asphaltbinder- und die Asphaltdeckschicht eingebaut werden können, so der LBV weiter. Spiele das Wetter mit und kämen keine weiteren baulichen Probleme hinzu, könne die L 75 – unabhängig von Restarbeiten – bereits nach Abschluss der Asphaltarbeiten voraussichtlich ab Dienstag, 19. September, wieder für den Anliegerverkehr freigegeben werden.

Aber: Anschließend müssen Autofahrer mit weiteren Behinderungen rechnen, damit die diversen Restarbeiten wie die Höhenangleichung der Kanalschächte, das Aufbringen der Markierungen, das Herstellen von Fugen und einer Wasserlaufrinne abgeschlossen werden könnten, so der LBV. Nachdem die Straße saniert ist, soll der Radweg entlang der L 75 in Barmstedt erneuert werden.