L 75: Autofahrer fahren neue Asphaltschicht kaputt

vergrößern 1 von 2 Foto: Polizei 1 von 2

Barmstedts Polizeichef Sascha Schmidt ist sauer: Unbekannte haben am Mittwochabend die Baustellenabsperrungen an der Hamburger Straße (L 75) in Barmstedt entfernt und sind über die frisch asphaltierte Fahrbahn gefahren. Weitere Verkehrsteilnehmer hätten sich angeschlossen. „Dadurch wurde eine Binderschicht zerstört, die heute erneuert werden musste“, erklärte Schmidt gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Das habe eine Verzögerung der Arbeiten zur Folge, „und wir können froh sein, wenn sich der Zeitplan halten lässt“. Wie berichtet, soll der Abschnitt zwischen der Hamburger Straße und der Hoffnunger Chaussee planmäßig am Freitag, 1. September, fertiggestellt sein.

Laut Schmidt hatte ein Anwohner der Hamburger Straße am Mittwoch gegen 19 Uhr beobachtet, wie Autofahrer die Baken beiseite räumten. „Er hat sie darauf angesprochen und wurde wüst beleidigt“, so Schmidt. Daraufhin habe der Mann die Polizei alarmiert. Die Beamten besahen sich den Schaden und beschlossen, die Baustelle anders zu sichern – denn „die Baken wären ja immer wieder weggeräumt worden“, wie Schmidt vermutete. Mit Hilfe eines Mitarbeiters der Baufirma Eurovia, der in Barmstedt wohnt, stellten die Beamten an den Zugängen zur Baustelle mehrere schwere Baumaschinen auf. „Alles in Absprache mit der Feuerwehr, weil die Rettungswege offen bleiben mussten“, betonte Schmidt. Doch selbst die Anwesenheit der Polizei habe manchen nicht von dem Versuch abgehalten, über den Gehweg zu fahren, ergänzte er. „Zwei Motorradfahrer wollten da trotz des Streifenwagens lang.“

Sollten die Autofahrer, die die Baken zur Seite räumten, erwischt werden, drohe ihnen ein erhebliches Bußgeld, sagte Schmidt. Wer anschließend durch die Baustelle gefahren sei, müsse ebenfalls mit einer Geldbuße rechnen, „denn die Durchfahrt-Verboten-Schilder standen da ja noch“. Was ihn jedoch vor allem ärgere, sei die Tatsache, dass das Durchfahren die Arbeiten verzögert habe, sagte Schmidt. „Damit schneiden sich die Autofahrer doch ins eigene Fleisch. Einerseits soll die Straße schnell fertig werden, und dann verzögern sie das durch eigenes Fehlverhalten.“ Und auf den zusätzlichen Kosten bleibe im Zweifel der Steuerzahler hängen, da das Land den Ausbau zahle. Wie hoch der Schaden und der zeitliche Verzug genau sind, blieb gestern unklar: Die Firma Eurovia war bis Redaktionsschluss nicht erreichbar.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 25.Aug.2017 | 15:59 Uhr