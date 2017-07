L 75: Ausbau geht weiter

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Autofahrer, aufgepasst: Am kommenden Montag, 24. Juli, sollen die Bauarbeiten auf der Hamburger Straße (L 75) zwischen Heede und Barmstedt beginnen. Autofahrer müssen dann längere Umwege in Kauf nehmen, um von Barmstedt aus das Gewerbegebiet am Schusterring oder die Gemeinden Heede, Langeln, Bilsen und Hemdingen zu erreichen. Den Zeitplan bestätigte Kai-Uwe Schacht, Leiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr Itzehoe (LBV), auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir liegen soweit im Plan, es sieht ganz gut aus“, sagte er über den bisherigen Verlauf der Arbeiten.

Mühlenweg und Spitzerfurth sind wegen des Ausbaus bereits seit Anfang April für den Durchgangsverkehr gesperrt. Nun werden die Bauarbeiten auf die Hamburger Straße ausgeweitet: Vom kommenden Montag an bis voraussichtlich Montag, 7. August, soll laut Schacht der Abschnitt zwischen dem Hans-Dössel-Weg und dem Schusterring gesperrt und saniert werden. Anschließend soll von Dienstag bis Montag, 8. bis 28. August, zwischen dem Schusterring und der L 111 (Hoffnunger Chaussee) in Heede gearbeitet werden. Wichtig: „Das Gewerbegebiet am Schusterring wird immer von einer Seite aus erreichbar bleiben“, unterstrich Schacht.

Die Umleitung führt den Durchgangsverkehr weit um Barmstedt herum. Von der Stadt aus führt die Route über die L 110 bis Ellerhoop, von dort über die L 195 nach Hemdingen und über die L 111 zurück nach Heede und Barmstedt. In der Gegenrichtung müssen Autofahrer ebenfalls über Hemdingen und Ellerhoop ausweichen. Während der letzten Bauphase vom 8. bis zum 28. August wird die Umleitung noch ein wenig länger: Statt ab Hemdingen über die L 111 führt die Ausweichstrecke dann über Bilsen und die B 4, so der LBV.



Auch der Radweg soll saniert werden

Wie berichtet, wird die Buslinie 294 wegen der Bauarbeiten zwischen Heede und Barmstedt ebenfalls eine Umleitung fahren. Die Linie verbindet Quickborn, Bilsen, Hemdingen, Heede und Barmstedt. Zwischen dem 24. Juli und voraussichtlich dem 28. August werden laut VHH die Haltestellen Hemdingen (Nord), Rieloh, Grasenmoor und Schöttelhörn in Heede sowie Heeder Damm, Hamburger Straße, Chemnitzstraße und Rantzauer See in Barmstedt nicht angefahren. Der Bus weicht stattdessen über Bevern aus und fährt nach geändertem Fahrplan. Auch auf der Linie 6541 kommt es zu einer Änderung: Die Frühfahrt startet bereits um 4.49 Uhr ab dem Barmstedter Bahnhof und führt nicht über Heede und Langeln.

Der Abschnitt der L 75 zwischen dem Kreisel an der Pinneberger Landstraße und dem Ede-Menzler-Weg sollte gestern fertig sein. In den kommenden Wochen soll laut Schacht zusätzlich noch am Abschnitt zwischen dem Ede-Menzler-Weg und der Kampstraße gearbeitet werden. Auch der Fahrradweg südlich der L75 soll saniert werden. „Wir gucken gerade, was genau da gemacht werden muss“, sagte Schachts Stellvertreter Burkhard Kötter. Wann die Arbeiten beginnen, sei aber noch unklar.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 22.Jul.2017 | 16:00 Uhr