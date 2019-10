Polizei sucht nach Zeugen : Kühlschrank illegal in Bokholt-Hanredder entsorgt

Das Gerät wurde an einem Feldweg abgeladen.

von Christian Uthoff

17. Oktober 2019, 16:25 Uhr

Bokholt-Hanredder | Nachdem vor Kurzem in Bokholt-Hanredder ein illegal entsorgter Kühlschrank gefunden worden ist, sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Das Gerät war am vergangenen Samstag (12. Oktober) am Rande eines Feldwegs entdeckt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Passanten hatten den Kühlschrank gegen 17 Uhr am Rande des Wegs in der Verlängerung der Straße "An der Bahn" entdeckt. An dem Gerät konnten keinerlei Verwitterungsspuren festgestellt werden. Daher gehen die Beamten davon aus, dass der Kühlschrank erst vor kurzer Zeit dort abgelegt wurde. Es handelt sich um einen weißen Kühlschrank der Marke Siemens.

Hinweise zu dem oder den Tätern nehmen die Beamten des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Elmshorn unter der Telefonnummer (04121) 40920 entgegen.

Blaulichtmonitor

