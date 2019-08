Dorfgespräche in Bokholt-Hanredder : Kuddl, Kunst und Kirche

Idylle und Ruhe prägen das Dorf Bokholt-Hanredder vor den Toren von Barmstedt und Elmshorn. Wir haben uns umgeschaut.

05. August 2019, 15:30 Uhr

Bokholt-Hanredder | Schneller, schneller, immer weiter – viel zu oft geht es im Galopp durch das Leben und wir huschen von Termin zu Termin. Unser Reporter Jann Roolfs macht da nicht mehr mit. Er nimmt sich eine Auszeit – 60 Minuten lang. So lange verweilt er für unsere Serie „Dorfgespräche“ in einem Ort in der Region, trifft interessante Menschen und lässt sich treiben.

In Teil sechs geht es heute um Bokholt-Hanredder.

16.20 Uhr am Bahnhof Vossloch: Ein altes Haus streckt seine schwarz-weiß gestrichene Fassade der eingleisigen Bahnstrecke entgegen, zwischen Hauswand und Schienen verläuft eine Mauer, ebenfalls schwarz und weiß verziert. War das mal der Bahnhof? Gut möglich. Ein Weg verläuft vom eigentlichen Bahnsteig vor der Hauswand entlang in Richtung Siedlung. Auf der Terrasse bildet Buchsbaum ein Ornament, ein Stuhl ohne Beine hängt als Schaukel in einer der vier großen Linden, die den lang gezogenen Garten beschatten.

Der Fußweg schlängelt sich zwischen Gärten hindurch, bis er in eine Straße mündet. Markus Hennig steht auf einer Trittleiter und putzt Fenster im Hochparterre seines Hauses, sein kleiner Sohn wuselt im Garten umher. Henning hat Urlaub und nutzt die Zeit, um frische Luft zu schnappen.

Warum nicht Vossloch-Offenau?

Er wohnt schon sein Leben lang in Bokholt-Hanredder und erklärt, dass der Ortsteil Vossloch mit dem Bahnhof der Barmstedt-nahe Teil sei. Hinter der Autobahn liege Offenau. Aber warum das Dorf dann nicht Vossloch-Offenau – benannt nach den beiden größten Ortsteilen – heiße, sondern Bokholt-Hanredder, das kann er auch nicht sagen.

Ein paar Grundstücke weiter erklärt Monika Wohlt: Der Ortsteil Hanredder liegt vor der Autobahn rechts, Bokholt links. Sie weiß auch, wer in die Fachklinik Bokholt geht, auf die Wegweiser am Bahnhof und mitten in der Siedlung verweisen: „Junge Leute, die sind auf Entzug gewesen, das ist hier quasi die Nachkur“.

Wohlt ist vor 53 Jahren zu ihrem Mann nach Vossloch gezogen, dessen Eltern führten den Dorfladen an der Hauptstraße. Ihr Haus wurde zusammen mit den anderen ringsum Mitte der 1960er-Jahre gebaut. Langsam wechseln die Bewohner, in einigen Häusern wohnen schon junge Familien, erzählt Wohlt. „Idyllisch und ruhig“ findet sie es hier: Der Bahnhof ist 200 Meter Fußweg entfernt, von den Zügen hört sie trotzdem nichts. Sie hat einen Wald vor der Haustür und den Rantzauer See in Fahrradentfernung.

Gartenkamp, Gartenweg und Garteneck heißen die Wohnstraßen. In einer Weide ist – versteckt zwischen den Ästen in zwei Metern Höhe – ein Baumhaus befestigt. Von einem großzügigen Eckgrundstück sind Stimmen zu hören. Dort ist Ljiljana Schmidt aus Barmstedt zu Besuch bei ihren Freunden Marie-Luise und Manfred Jaster. Die drei treffen sich regelmäßig: „Freundschaft muss gepflegt werden“, findet Marie-Luise Jaster.

Sie kennen sich aus der Gemeinschaft in der Evangelischen Landeskirche. „Wir gehen zusammen in den Gottesdienst und nehmen die Themen mit“, erklärt Marie-Luise Jaster: „Wir nehmen das ernst“. Manfred Jaster begleitet die Gottesdienste oft mit seiner Gitarre oder am Klavier. „Uns ist es wichtig, christliche Elemente zu leben, freundlich und herzlich“, sagt Marie-Luise Jaster.

Von seinem Dorf schwärmt Manfred Jaster: „Ich empfinde das hier als Paradies.“ Marie-Luise Jaster stimmt ein: „Die Kinder sind hier zur kleinen Dorfschule gegangen, ich bin im Sportverein.“ Jasters haben ihr Haus in den 1980ern gebaut, das Grundstück gehörte früher zu einer Gärtnerei. Jetzt werden sie älter und überlegen, nach Barmstedt zu ziehen, in die Kleinstadt.

Ihr Sohn Johannes wohnt zwar nach zwei Jahren in der Schweiz vorerst wieder bei seinen Eltern, aber: „Wenn ich in Hamburg einen Job bekomme, dann ziehe ich nach Hamburg“, stellt er klar: Zurück in die Provinz könne man ziehen, „wenn man älter ist und Kinder hat“, findet der 24-Jährige. Zum Abschied zeigt er noch das große Graffito, das er auf die Garagenwand an der Auffahrt gesprüht hat.

Er wünscht sich, dass in Elmshorn mehr Wände für diese Kunst zur Verfügung gestellt werden.

