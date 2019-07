Kritik an der Billig-Mentalität

Post-Betriebsleiter Jens Tornow fordert, dass Kommunen bei der Auftragsvergabe für Briefe nicht allein auf den Preis achten

von Kira Oster

04. Juli 2019, 10:30 Uhr

Elmshorn | Es ist eine Frage, auf die Jens Tornow vorbereitet ist. Und auch wenn er natürlich weiß, dass der Preis für den Kunden einer der wichtigsten Entscheidungsgründe ist, schwingt auch stolz in Tornows Stimme mit, wenn er sagt: „Wir werden nie der günstigste Anbieter sein.“ Tornow ist Betriebsleiter der Briefverteilzentren in Schleswig-Holstein und er macht auf Nachfrage deutlich, dass aus seiner Sicht Qualität ihren Preis hat, auch wenn es damit immer schwerer werde, sich im privatisierten Briefmarkt durchzusetzen. Und Qualität zeichne sich unter anderem dadurch aus, dass die Mitarbeiter nach Tarif bezahlt werden.

In Deutschland gab es lange Jahre die gesetzliche Vorgabe, dass Briefe ausschließlich von der Deutschen Post befördert werden dürfen. Dieses Briefmonopol war 2008 endgültig aufgehoben worden. Seitdem konkurrieren mehrere Privatanbieter um die Zustellung von Briefen. Die Deutsche Post AG ist dabei aufgrund der Post-Universaldienstleistungsverordnung an stärkere Vorgaben gebunden als ihre Mitbewerber am Markt (siehe Info-Kasten). Im Gegenzug ist die Post AG von der Umsatzsteuer befreit und der Bund hält weiterhin 20 Prozent an dem Unternehmen.

Für die Deutsche Post AG werde es zunehmend schwieriger, den Betrieb wirtschaftlich aufrecht zu erhalten. Denn während sich freie Anbieter auf die Ballungszentren konzentrieren können – mit vielen Kunden auf kleinem Raum – sei die Zustellung in der Fläche aufwendiger, betont Tornow: „Wir biegen an jeder Milchkanne links ab.“

Kritik übt Tornow dabei vor allem an der Vergabepraxis für öffentliche Aufträge. So sei zum Beispiel in Schleswig-Holstein in vielen Bereichen die Versendung der Wahlbenachrichtigungen für die Europawahl an private Briefzusteller vergeben worden.

Bei einem Ortstermin kündigte Ralf Stegner, Fraktionsvorsitzender der SPD im schleswig-holsteinischen Landtag an, sich dafür einzusetzen, dass für Postsendungen der öffentlichen Hand nicht allein der Preis das Kriterium sein sollte: „Es muss auch darum gehen, unter welchen Bedingungen die Menschen in den Unternehmen arbeiten.“ Dabei sei zum Beispiel die Tarifbindung ein entscheidender Faktor. Das wiederum wären Voraussetzungen, unter denen wieder mehr Großaufträge an die Post vergeben werden.

