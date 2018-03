Kopfsteinpflaster oder Teer?

Planer zeigen Sanierungsvarianten für die Neue Straße / Anlieger müssen bis zu sieben Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche zahlen

von Tobias Thieme

28. März 2018, 16:00 Uhr

Bordsteinkanten aus Granit, die Straße selbst mit Granit-Großkopfpflaster belegt: Das ist eigentlich „unkaputtbar“, befand Ingenieur Frank Niehuus. Trotzdem wird die Neue Straße in Barmstedt im kommenden Jahr auf ganzer Länge aufgerissen und neu gepflastert. „Das ist im Untergrund begründet“, erläutert Niehuus mehr als 30 Anliegern während einer Infoveranstaltung am Montag zum Ausbau der Neuen Straße. Kanäle und Leitungen müssen erneuert werden.

Das Brisante in den Augen der Anliegen: Laut geltendem Recht müssen sie einen Teil der Kosten für den Ausbau tragen. Wie viel das genau wird, steht erst hinterher fest. Peter Knaak, im Barmstedter Rathaus für Anliegerbeiträge und Satzungen zuständig, nannte als Erfahrungswerte aus vergangenen Projekten Kosten in Höhe von fünf bis sieben Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche der Anlieger.

Das gefällt vielen nicht. Also versuchten sie während der Infoveranstaltung zu schachern. In einer Anliegerstraße müssen die Anwohner 75 Prozent der Kosten tragen, in einer Durchgangsstraße nur 50 Prozent. „Dat is’ doch angenehmer“, befand ein Bewohner. Aber aussuchen dürfen sie das nicht, stellte Knaak klar: „Eine Einbahnstraße kann nur Anliegerstraße sein.“ Dafür erntete er Widerspruch: „Was glauben Sie, wer da alles durchfährt!“

Immerhin: Rund die Hälfte der Gesamtkosten werden die Stadtwerke und der AZV Südholstein übernehmen. Sie erneuern Leitungen. Somit sind sie dafür zuständig, über ihren Leitungen die Straße neu zu pflastern. Die Stadtwerke werden Gas-, Wasser- und Stromleitungen erneuern, der AZV Südholstein will einen neuen Regenwasserkanal verlegen. Die vorhandenen beiden Regenwasserkanäle sind fast 100 Jahre alt, sagte AZV-Techniker Jan Rogge. Die Bauarbeiten werden von März oder April bis November 2019 dauern, kalkulierte Hans-Jürgen Lohmann, bei den Stadtwerken für Gas und Wasser zuständig.

Wie die Neue Straße später aussehen wird? Niehuus stellte drei Varianten vor. Nummer eins ist die „hübscheste“ und teuerste: Die vorhandenen Pflastersteine werden aufgenommen, gereinigt, gelagert und hinterher wieder eingebaut. Billiger kommt es, mit Asphalt (Variante zwei) oder Betonstein-Pflaster wie in der Stettiner Straße (Variante drei) zu arbeiten. Während der nächsten Informationsveranstaltung werden Kostenschätzungen für alle drei Varianten vorliegen, versprach der städtische Straßenbauplaner Dirk Rennekamp.

Ein Anlieger hatte schon nachgerechnet: Die Granitsteine des jetzigen Straßenbelags würden mit einem bis 1,50 Euro pro Stück gehandelt, damit ließe sich die gesamte Maßnahme finanzieren. „Glückstadt sucht dringend Steine“, verdeutlichte er. Dirk Rennekamp sagte zu, nach Käufern für die Barmstedter Steine zu suchen. Er verwies allerdings darauf, dass diese Idee beim Pflaster der Norderstraße keinen Erfolg hatte. Die Steine liegen immer noch beim Klärwerk auf Paletten.

Die Techniker möchten beim Ausbau der Neuen Straße die außergewöhnlichen Grenzverläufe begradigen. Private Grundstücksgrenzen liegen teilweise nur 30 Zentimeter neben der Fahrbahn, verlaufen also auf dem Gehweg. „Wir würden diese Flächen gern in Besitz nehmen oder eine Dienstbarkeit kriegen“, sagte Rennekamp. Dafür sei die Stadt aber auf Entgegenkommen der Eigentümer angewiesen.

Eine andere Idee der Planer lehnten die Anlieger rundweg ab: Niehuus will die Fahrbahn von 4,30 Meter auf 4,50 Meter verbreitern, damit es in der Straße weniger eng ist. „Wir kommen gut klar“, wurde dieser Vorschlag abgeschmettert. Jeder Zentimeter koste schließlich Geld.

Die endgültige Entscheidung, wie die Neue Straße ausgebaut werden soll, trifft die Stadtvertretung. Die habe aber bisher „meistens“ beschlossen, was Anlieger wünschten, so Knaak. Es besteht auch noch die Möglichkeit, dass die Barmstedter Politiker die Satzung aufheben und dann gar keine Beiträge mehr von den Anliegern verlangen. Ein entsprechender Antrag liegt zurzeit auf Eis. Zunächst wird geprüft, wie viel Geld das die Stadt kosten würde. Eine wichtige Frage: Im Haushalt klafft ein Loch, die Stadt ist auf Unterstützung vom Land angewiesen.