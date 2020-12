Konzerte mit Pfiff frühestens wieder ab April 2021 geplant

Der Barmstedter Kulturverein pausiert aufgrund der Corona-Pandemie noch länger und hofft, dass irgendwann wieder Normalität einkehrt.

von Michael Bunk

03. Dezember 2020, 15:32 Uhr

Barmstedt | Im Januar geht’s weiter, genauer: am Freitag, 21. Januar 2022 (!). Dann liest Meike Winnemuth im Barmstedter Humburg-Haus aus ihrem Bestseller „Bin im Garten – Ein Jahr wachsen und wachsen lassen“. Das ist zumindest die offiziell „nächste Veranstaltung“, die der Kulturverein Pfiff bewirbt.

Natürlich hofft der Pfiff-Vorstand darauf, dass er schon deutlich früher aktiv werden darf, aber dieser Eintrag hat einen einfachen Grund: Der 2022-Termin für die Autorin ist bereits der dritte Anlauf. Dieses Jahr ist der Besuch Corona zum Opfer gefallen und auch für Januar kommenden Jahres rechnet Pfiff-Kassenwart Marcel Holz nicht mit einem Ende des kulturellen Lockdowns oder zumindest mit zu hohen Auflagen. Eine davon wäre, dass im Humburg-Haus derzeit nur 30 Besucher zugelassen sind, um die Abstandsregeln einzuhalten. Holz mag dies nur mit einer rhetorischen Frage kommentieren: „Macht das wirklich Spaß?“ Die Antwort „Nein“ kann sich jeder denken und im Vorstand des Barmstedter Vereins war die Meinung nach Holz’ Worten eindeutig diese: „Dann machen wir’s eben nicht.“ Daher hat Pfiff das erste Quartal 2021 von Konzerten & Co. freigehalten.

Aktuell vorgesehener Neustart ist der Auftritt des Duos Kieran Goss & Annie Kinsella am 17. April, wenn der Sänger und Songwriter aus Irland denn ohne Quarantäne-Auflagen nach Deutschland einreisen darf. Holz gibt sich optimistisch: „Natürlich hoffen wir, dass es sich in Richtung Normalität einpendelt“, sagt er.

Normalität hatte es aus Pfiff-Sicht in diesem Jahr nur am 31. Januar gegeben, als Ekatarina Doubkova im Humburg-Haus aufgetreten war. Sämtliche für den weiteren Verlauf 2020 geplante Veranstaltung an der Chemnitzstraße fielen dem Virus zum Opfer. Die meisten dieser ausgefallenen Termine sollen 2021 nachgeholt werden: Collegium Gaudi (12. Juni), Opus 4 – Posaunen aus Leipzig (27. August) sowie Sarah Smith (9. Oktober) gehören in diese Kategorie. Neu im Vorverkauf sind außerdem Drones & Bellow (5. November). Bereits für 2022 haben außer Meike Winnemuth Gwennyn & Band (28. Januar 2022) und die Salonlöwen (voraussichtlich März 2022) zugesagt.

Es werden also noch vier wenig pfiffige Monate ohne Konzerte & Co. Das sei natürlich ärgerlich, so Holz, aber die Vereins-Macher haben nicht die Sorgen, die professionelle Veranstalter dieser Tage – manchmal am Rand des Existenzminimums – aushalten müssen. „Wir müssen davon nicht leben. Natürlich sind wir nicht glücklich darüber, dass wir keine Einnahmen haben, aber wir haben auch kaum laufende Ausgaben“, so Holz. Die wenigen Kosten könnten aus den Mitgliedsbeiträgen heraus gedeckt werden.