Kommunale Halle: Guttau Nummer zwei

05. April 2018, 15:30 Uhr

Nicht lange nach seiner ersten Ausstellung lädt der Kunstfotograf Dieter Guttau erneut in die Kommunale Halle des Rathauses Barmstedt ein. Dort präsentiert er unter der Überschrift „Befremdliche Wirklichkeiten“ bis zum 27. April insgesamt 16 Fotoarbeiten. Sie spiegeln das künstlerische Schaffen Guttaus wider, der sich viele Anregungen auf seinen In- und Auslandsreisen holt. „Ich stelle ausschließlich neue Motive vor“, betont er im Gespräch mit dieser Zeitung.

„Darunter sind Porträts beziehungsweise Skulpturen, Landschaften, Bauwerke, Fahrzeuge, Insekten und andere.“ Der Betrachter ist eingeladen, die Arbeiten auf sich wirken zu lassen und sich intensiv damit auseinanderzusetzen. Dabei „stören“ ihn nicht die üblichen Bildtitel, die, wie Guttau glaubt, ihn nur einschränken würden. Obwohl der Künstler das Mittel der Verfremdung einsetzt, besitzen die meisten Motive einen Wiedererkennungswert: Sie sind weithin bekannt. Aber es geht nicht um das Wiedererkennen, sondern darum, die Bildinhalte auf sich wirken zu lassen und zu erspüren, was der Künstler damit ausdrücken wollte – und was es ihm persönlich sagt. „Meine Bilder sind diesmal anders gerahmt, das heißt: Sie haben einen platinfarbenen Rahmen“, lautet ein Hinweis Guttaus. „Dieser passt zu allen Motiven.“ Der Künstler lässt sich während der Dauer der Ausstellung hin und wieder in der Kommunalen Halle sehen, um sich den Fragen der Besucher zu stellen und in einen fruchtbaren Meinungsaustausch mit ihnen einzutreten. Diese dürfen dann auch in seiner Fotomappe blättern, die unter dem Strich 38 Fotoarbeiten enthält.

Die Ausstellung in der Kommunalen Halle schließt mit einer Vernissage. Weitere Präsentationen sind in einer Rellinger Galerie sowie im Barmstedter „Schlossgefängnis“ geplant.