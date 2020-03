Schwerer Unfall in Barmstedt : Kollision mit Auto beim Überholen: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungshubschrauber war nach dem Unfall zwischen Barmstedt und Bevern im Einsatz. An derselben Stelle starb vorige Woche ein Audi-Fahrer.

Avatar_shz von Elisabeth Meyer und Florian Sprenger

02. März 2020, 19:00 Uhr

Barmstedt/Gross Offenseth-Aspern | Auf der Pinneberger Landstraße (L 110) in Barmstedt ist es am Montag (2. März) erneut zu einem schweren Unfall gekommen. Nur fünf Tage, nachdem ein 41-Jähriger dort kurz hinter der Einmündung des Mühlenwegs (K 12) von der Fahrbahn abgekommen, mit seinem Audi gegen einen Baum geprallt und verstorben war, wurde an derselben Stelle am Montag um 14.08 Uhr ein Motorradfahrer (56) bei einer Kollision mit einem Auto lebensgefährlich verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

Renault-Fahrer wollte in der Feldzufahrt wenden

Wie eine Polizeibeamtin auf Anfrage von shz.de mitteilte, war der Motorradfahrer hinter einem Renault Twingo auf der Landesstraße von Bevern kommend in Richtung Barmstedt unterwegs. Um 14.08 Uhr habe der Fahrer des Twingo, ein 18-Jähriger aus dem Elmshorner Umland, in einer Feldzufahrt wenden wollen, weil er sich – wie er später gegenüber der Polizei angab – verfahren hatte. Im selben Moment setzte der Motorradfahrer, ein 56-jähriger Halstenbeker, zum Überholen an und kollidierte mit dem Twingo. Nach Informationen von shz.de wurde er dabei so schwer verletzt, dass er zunächst minutenlang von einem Notarzt stabilisiert werden musste, ehe er mit dem Hubschrauber ins UKE geflogen werden konnte.

Florian Sprenger

Zusätzlich zum Notarzt waren Rettungssanitäter vor Ort. Der Fahrer des Twingo blieb laut Polizei bei dem Unfall unverletzt, sein Beifahrer (19) wurde leicht verletzt. Der Fahrer habe angegeben, vor dem Abbiegen geblinkt zu haben, sagte die Beamtin.

L110 bis 16.40 Uhr gesperrt

Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf insgesamt mindestens 10.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abgeschleppt werden. Um den genauen Unfallhergang zu klären, sei ein Dekra-Sachverständiger vor Ort gewesen. Außerdem waren Mitarbeiter des Umweltdienstes des Kreises im Einsatz, da Betriebsstoffe ins Erdreich gelaufen waren. Die L 110 war während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für zweieinhalb Stunden bis 16.40 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

L112: Lkw kommt von der Fahrbahn ab

Knapp zwei Stunden vor dem schweren Unfall hatte sich auf der Hauptstraße (L 112) zwischen Barmstedt und Groß Offenseth-Aspern ein weiterer Unfall ereignet. Laut Polizei war ein Lastwagenfahrer (56), der in Richtung Groß Offenseth fuhr, um 12.14 Uhr hinter einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Lkw rutschte auf einen Erdwall.

Fahrer bleibt unverletzt

Der Fahrer sei unverletzt geblieben, sagte ein Beamter. Er habe angegeben, er habe dem Gegenverkehr ausweichen wollen, und sei dabei auf den Seitenstreifen geraten. Der Lastwagen musste mit einem Kran aufgerichtet werden.

Florian Sprenger

Die L 112 war wegen der Bergungsarbeiten laut Polizei zunächst in eine, dann in beide Richtungen bis 15.30 Uhr voll gesperrt.

