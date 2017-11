Kölln-Reisiek plant Platz für Kleingewerbe

von Ulf Marek

erstellt am 17.Nov.2017 | 12:26 Uhr

Startschuss für das nächste Baugebiet in Kölln-Reisiek – diesmal aber nicht in erster Linie für Ein- und Zweifamilienhäuser, sondern für Kleingewerbe. Einstimmig haben die Mitglieder des Gemeinderats für den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan Nummer 20 votiert. Anders als bei den jüngsten Neubaugebieten will die Gemeinde die Erschließung nicht einem Investor übertragen, sondern selbst in die Hand nehmen.

„Irgendwo liegt das Risiko bei der Gemeinde, doch ich sehe gute Chancen, dass zumindest die schwarze Null rauskommt, möglicher Weise sogar ein bisschen Gewinn“, sagte Birger Paulsen (SPD). Der Vorsitzende des Bau- und Planungsausschusses hatte das Vorhaben dem Gremium in Grundzügen vorgestellt. Aktuell wird die 2,5 Hektar große Fläche östlich der A 23 und südlich der Köllner Chaussee noch von einer Baumschule genutzt.

Die Nachfrage nach Flächen für Kleingewerbe sei groß, so Paulsen. Während einer Info-Veranstaltung hätten 20 Teilnehmer Interesse signalisiert, sich dort unter Umständen niederlassen zu wollen. Einige dieser Gewerbetreibenden seien derzeit in Wohngebieten ansässig. Nun soll das Gebiet gemäß den in der Stadt-Umland-Kooperation (SUK) gefassten Leitlinien entwickelt werden. Mit der Erschließung soll möglichst noch im kommenden Jahr begonnen werden.



Veränderungssperre erlassen





Im Moment nichts zusätzliches mehr auf ihren Grundstücken bauen dürfen 17 Hausbesitzer an den Straßen Lauenberg und Sandkamp. Die Gemeindevertretung hat für dieses Gebiet eine Veränderungssperre erlassen. Der Grund: Die Gemeinde will den Bebauungsplan Nummer fünf bis dahin ausdehnen. Planungsziel sei die Angleichung der vorhanderen Festsetzungen an die Umgebung, inbesondere um das Entstehen sozialer Spannung zu vermeiden, heißt es dazu in der Vorlage. Birger Paulsen konkretisierte dies: „Es gibt Bestrebungen nach einer verdichteter Bebauung. Wir sind überzeugt, dass der Lauenberg das verkehrstechnisch nicht tragen würde.“ Der Aufstellungsbeschluss und die Veränderungssperre wurden einstimmig beschlossen.