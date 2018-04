Klärschlamm: AZV soll sich kümmern

Dezentrale Abwasserbeseitigung in den Gemeinden des Amts Rantzau muss neu geregelt werden / Heede hat Entscheidung getroffen

von Christian Uthoff

18. April 2018, 16:00 Uhr

Wie geht es weiter mit der dezentralen Abwasserbeseitigung in den Gemeinden des Amts Rantzau? Nach der Neustrukturierung des Abwasserzweckverbands Pinneberg und der Umbenennung in AZV Südholstein (wir berichteten) ist nun auch die Neuregelung der Klärschlammentsorgung für die Gemeinden erforderlich, mit der der Verband durch das Amt Rantzau beauftragt ist. Für eine gesicherte Entsorgung ab dem 1. Januar 2019 stehen drei Varianten zur Debatte, über die in den Gemeinden derzeit beraten wird. Den Anfang machten vor Kurzem die Gemeindevertretung Heede, der Langelner Bauausschuss und der Hemdinger Finanzausschuss.

Die Heeder Gemeindevertretung entschied sich für die erste Variante. Das bedeutet, dass die Gemeinde die Aufgabe der dezentralen Abwasserbeseitigung auf das Amt Rantzau überträgt. Dieses beauftragt damit wiederum den AZV Südholstein und wird Verbandsmitglied. Den dafür erforderlichen Vertrag schließt das Amt ab. Als Verbandsmitglied kann das Amt dann die Interessen ihrer Gemeinden in der Verbandsversammlung vertreten. Der AZV Südholstein erlässt Satzungen, führt die Ausschreibung durch und setzt diese auf eigenen Namen und Rechnung um. Die Gebührenbescheide werden ebenfalls durch den AZV erstellt. Der Verwaltungsaufwand beim Amt entfällt und ist aus der Verantwortung der Aufgabe entlassen. Rechtliche Risiken trägt der AZV Südholstein.

Bürgermeister Reimer Offermann, der sie Sitzung in Heede leitete, sprach sich von Anfang an für Variante eins aus, „die auch sämtliche Bürgermeister auf der jüngsten Amtsausschusssitzung empfohlen hatten“, wie er berichtete. „Man muss diese Aufgabe auch handhaben können, und da ist es am besten, wenn alles in einer Hand bleibt.“ Aber auch Flexibilität und Kostengründe sprächen für Variante eins. Die Auswirkungen für die Bürger seien aber kaum sichtbar. Im Grunde genommen ändere sich kaum etwas daran, was die dezentrale Abwasserbeseitigung betreffe.

In Hemdingen empfahl der Finanzausschuss der heute tagenden Gemeindevertretung ebenfalls, die Variante eins zu nehmen. Die Gemeinde soll die Aufgabe der dezentralen Abwasserbeseitigung auf das Amt Rantzau übertragen, das die Aufgabe wiederum vollständig an den AZV Südholstein abgibt und Verbandsmitglied wird. Das teilte die Verwaltung des Amts Rantzau mit.

In Langeln sprachen sich die Ausschussmitglieder des Bauausschusses ebenfalls für die Variante eins aus. „Wir wollen nicht selber Mitglied werden“, sagte der Vorsitzende Wilfried Pingel. Einstimmig votierte das Gremium daher für den ersten Vorschlag. Die endgültige Entscheidung soll die Gemeindevertretung während ihrer Sitzung am 24. April fällen.

Und die anderen Varianten? Bei der Variante zwei können Verbandsmitglieder und Nichtmitglieder, die durch das Amt vertreten werden, den Zweckverband mit der Abfuhr beauftragen. Die Nichtmitglieder hätten laut Verwaltung weiterhin keine Möglichkeit, ihre Interessen zu vertreten. Der bisherige Verwaltungsaufwand bleibe beim Amt. Bei der Variante drei erfolge nur die Ausschreibung durch den AZV, so das Amt. Dieser übergebe das Ausschreibungsergebnis mit Vergabevorschlag an die Gemeinde. Den Vertrag mit dem im Vergabeverfahren ausgewählten Abfuhrunternehmen schließe die Gemeinde im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, so das Amt. Der Aufwand für das Prozedere sei aber so hoch, dass aus Sicht der Verwaltung diese Variante nicht in Frage käme.

Die dezentrale Abwasserbeseitigung beinhaltet das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und der in abflusslosen Sammelgruben anfallenden Abwässer, kurz Klärschlammentsorgung. Das Amt beziffert die Zahl der Kleinkläranlagen, für die es die Verantwortung trägt, auf 215. Betroffen sind außer Heede, Hemdingen und Langeln auch Bullenkuhlen, Ellerhoop und Groß Offenseth-Aspern.