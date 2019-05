Kita-Gruppe soll in die Volksbank

Umbaukosten von 25 000 Euro angesetzt

27. Mai 2019, 16:00 Uhr

Brande-Hörnerkirchen | Nach mehreren Gemeinden im Amt Rantzau und der Stadt Barmstedt sucht auch das Amt Hörnerkirchen nach Lösungen für den steigenden Bedarf an Kita-Plätzen. Schon seit Monaten überlegen Politik und Verwaltung, wie man das Problem in den Griff bekommen kann. Zwei Kindergärten gibt es in Hörnerkirchen, hinzu kommen etliche Tagesmütter. Doch vor allem im Bereich der Krippenkinder, also Jungen und Mädchen im Alter von bis zu drei Jahren, reicht das Kita-Platzangebot derzeit nicht aus.

Findige Lösungen mussten her. Eine solche scheint nun gefunden zu sein. Amtsvorsteher Bernd Reimers kündigte während der Sitzung des Amtsausschusses an, dass demnächst in das Volksbankgebäude an der Hauptstraße in Hörnerkirchen eine Krippen-Gruppe einziehen könnte. Die Bank hat sich – bis auf einen Selbstbedienungsterminal – weitgehend aus dem Amt zurückgezogen. „Bautechnisch müssten wir wenig machen“, ging Reimers auf die für einen Kindergarten-Einzug nötigen Veränderungen ein.

Etwa 25 000 Euro setzte der Amtsvorsteher für die Umbaumaßnahmen im ehemaligen Bankgebäude an. Konzept und Kosten sollen demnächst während der Sitzungen der vier Amtsgemeinden vorgestellt werden. „Wir können uns mit wenig Geld viel Luft verschaffen“, warb Reimers für Zustimmung. Die Volksbank habe das Gebäude bis 2024 gemietet. Bis dahin hofft der Amtsvorsteher, dass der angedachte Kita-Neubau steht. Für etwa vier Monate müssten sich Krippen-Kids und Bankkunden das Volksbankgebäude teilen. Dann soll der Selbstbedienungsterminal in den neuen Edeka-Markt umziehen.