Avatar_shz von Knuth Penaranda

13. September 2019, 14:48 Uhr

Sparrieshoop | Die Festwoche in Sparrieshoop endet heute mit dem Kinderfest im Ort. Die fröhliche Feier für die ganze Familie startet wie gewohnt mit einem von einem Musikzug begleiteten Umzug durch das Dorf. Treffpunkt ist um 11.45 Uhr am Parkplatz des Sportplatzes am Rosengarten.