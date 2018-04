131. Auflage : Kinderfest in Barmstedt: Wenn die Stadt zum Dschungel wird

Der Kinderfestausschuss hat bereits mit den Vorbereitungen begonnen. Im Juni wird gefeiert.

von Helga Pergande

04. April 2018, 14:00 Uhr

Barmstedt | Der Dschungel zieht am Samstag, 30. Juni, durch die Stadt, denn unter dem Motto „Dschungel“ steht das 131. Kinderfest in Barmstedt. Der Kinderfestausschuss traf sich kürzlich zum ersten Mal in diesem Jahr, um mit den Vorbereitungen zu beginnen. Sammellisten wurden verteilt. Nach Ostern gehen die Sammler wieder von Haus zu Haus, um Spenden für das Fest der Kinder zu erbitten. Sie zeigen auf Anfrage den Sammlerausweis vor.

Spenden können auch direkt auf das Konto Sparkasse Südholstein, Iban DE322 305 10 3000 525 9040 gezahlt werden. Die Pause des Umzugs findet in diesem Jahr wieder in der Gebrüderstraße statt, die 2017 aufgrund der Straßenarbeiten nicht begehbar war.

Disko am See geplant

Ob die nachmittägliche Disko nach den Spielen statt im Schuldorf auf Anfragen von Eltern direkt am See stattfinden könnten, muss noch geklärt werden. „Neue Helfer, Interessierte und Freiwillige sind wie immer herzlich willkommen, um auch das diesjährige Kinderfest zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Jugend Barmstedts werden zu lassen“, so die Pressewartin Jana Bartholomäus. Sehr freuen würde sich der Ausschuss über die Teilnahme von Klassen aus weiterführenden Schulen.

Eine Klasse des Gymnasiums nehme seit zwei Jahren mit Spaß teil. Die zweite Helferversammlung findet am 30. Mai im Restaurant „Das Webers“ statt.