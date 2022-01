Klein Offenseth-Sparrieshoop : Kerzengesteck brennt im Wohnzimmer – und niemand ist zu Hause

Der Rauchwarnmelder und aufmerksame Nachbarn schlugen Alarm.

16. Januar 2022, 16:29 Uhr

Das hätte böse enden können. Die Freiwillige Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop hat in der Nacht zu Sonntag (16. Januar) Schlimmeres verhindert. In einem Einfamilienhaus in der Straße Busch konnte ein brennendes Kerzengesteck, das bereits einen Tisch in Flammen gesetzt hatte, rechtzeitig gelöscht werden. Menschen wurden laut Feuerwehr bei dem Brand nicht verletzt.

Gewaltsam ins Haus eingedrungen

Ein piepender Brandmelder hatte um 1.51 Uhr Alarm geschlagen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte Brandgeruch in dem Haus fest. Da auf Klingeln und Klopfen niemand die Tür öffnete, setzte die Feuerwehr Spezialwerkzeug ein, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Atemschutzträger entdeckten den Brandherd dann im Wohnzimmer. Tisch und Gesteck konnten schnell gelöscht werden.

Letztendlich ist es den Rauchwarnmeldern und aufmerksamen Nachbarn zu verdanken, dass dieses Feuer sehr glimpflich ausging, denn wenige Augenblicke später hätte das Wohnzimmer im Vollbrand gestanden. Gerd Schlüter, Einsatzleiter und Wehrführer

Einsatztrupp durchsucht Haus

Parallel dazu durchsuchten Einsatzkräfte das Haus, um sicher zustellen, dass sich keine Person im Gebäude befand. Die Entwarnung folgte um 2.05 Uhr: Feuer aus und keine Person in Gebäude. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde das Haus belüftet. „Letztendlich ist es den Rauchwarnmeldern und aufmerksamen Nachbarn zu verdanken, dass dieses Feuer sehr glimpflich ausging, denn wenige Augenblicke später hätte das Wohnzimmer im Vollbrand gestanden", sagte Einsatzleiter und Wehrführer Gerd Schlüter. Die Freiwillige Feuerwehr Klein Offenseth-Sparrieshoop war mit 15 Kräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.